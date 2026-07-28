La Xunta de Galicia da luz verde ambiental a la construcción de ocho cabañas turísticas en Beluso

El futuro campamento turístico de Forqueiros, que supondrá la construcción de ocho cabañas en una parcela de más de 16.000 metros cuadrados en la parroquia de Beluso, está más cerca de convertirse en realidad. La iniciativa auspiciada por la empresa con sede en Silleda SCJF Realty SL ha recibido el visto bueno de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático de la Xunta de Galicia, al considerar que la actuación no tendrá «efectos adversos significativos en el entorno», siempre y cuando se cumpla con una serie de condicionantes determinados en el informe de impacto ambiental.

El proyecto no recibió ninguna alegación en la fase de información pública, y tampoco hubo objeciones por parte de los once organismos interesados consultados. Únicamente se fijaron una serie de requisitos que se añaden al programa de vigilancia ambiental que recoge la resolución de la Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade.

Estas evaluaciones consideran que no existen impactos de relevancia en los diferentes ámbitos analizados si se siguen las pautas marcadas en relación con aspectos como la protección de la atmósfera, de la población y de la salud; de las aguas y lechos fluviales; del suelo e infraestructuras; de la fauna, vegetación y otros valores ambientales; del patrimonio cultural, y de los ámbitos de la integración paisajística y de la gestión de residuos. La resolución se ha remitido a la Axencia de Turismo de Galicia.

El proyecto turístico se acometerá en una finca de más de 32.000 metros cuadrados denominada Forqueiros Sur, que formó parte en su momento de las propiedades de la familia Massó. Aproximadamente la mitad de su superficie se destinará a los alojamientos y servicios auxiliares en una actuación que permitirá la instalación de ocho cabañas de madera, cada una de las cuales contará con cocina, chimenea, baño, dormitorio, una terraza y jacuzzi, que, en función del tipo de inmueble, puede ser interior o exterior. El área construida alcanza los 40 metros cuadrados, con una terraza de 33,27. Todas las cabañas estarán elevadas sobre pilotes de madera y el acceso a las mismas se hará a través de una pasarela lateral.

Asimismo, se contempla la rehabilitación de una antigua vivienda ya existente, que se destinará a la recepción, a una oficina y a almacén, y se instalará un módulo auxiliar con cafetería, baños y espacio para la venta de productos de primera necesidad. También se prevé la construcción de una piscina comunitaria con zona de playa, merenderos, asadores, parque infantil y dos zonas de aparcamiento, además de contenedores para la gestión de residuos.

En cuanto a los accesos, se mantendrá el peatonal existente, y se habilitará uno nuevo para la entrada y salida de vehículos, con doble sentido y una anchura de seis metros. El futuro campamento turístico se ubica en uno de los márgenes de la carretera provincial EP-1301 (el izquierdo si se va en dirección a Beluso), poco antes de llegar a la capilla de Sanamedio.