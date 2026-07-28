Sogama compensará a O Morrazo con 615.500 euros por la planta de transferencia de basura de A Portela, un 21% más que hasta ahora

La presidenta de turno de la Mancomunidade do Morrazo y alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, y el presidente de Sogama, Javier Domínguez, firmaron esta misma mañana el nuevo convenio de colaboración con la empresa de tratamiento de la basura Sogama, para compensar al organismo comarcal por la planta de transferencia de A Portela. La rúbrica supone un incremento de la compensación de un 21,68% con respecto al acuerdo que estaba vigente desde 2022.

Así las cosas, y dado que es la Mancomunidade la que realiza las operaciones de transferencia y Sogama asume el transporte desde la planta de A Portela hasta el Complexo Medioambiental de Cerceda y la posterior gestión de los residuos, la compensación económica a O Morrazo pasará ahora de 4,75 euros por tonelada a 5,78 euros por tonelada sin contar el IVA. En total, teniendo en cuenta una gestión de 24.200 toneladas al año, que es la media de la basura que la comarca envía a Cerceda, se estima una compensación total de 615.504 euros por año, que en la práctica es lo que se descuenta de la factura de Sogama.

Hay que tener en cuenta que este tratamiento de los residuos es uno de los gastos más importantes a los que los concellos de la comarca deben hacer frente. De hecho, su alto coste tanto en recogida como en tratamiento está en la base de la subida de la tasa de residuos que se empezará a aplicar en el año 2027, que pasará, en el caso de la factura familiar, a 126 euros anuales por vivienda.

El nuevo acuerdo de colaboración firmado este martes tendrá una vigencia de cuatro años. Desde Sogama aseguran que demuestra que la «red de plantas de transferencia habilitada en Galicia trae consigo importantes beneficios para los entes locales, ya que evita que tengan que transportar con sus propios medios los residuos de la fracción resto hasta Cerceda». Esto se traduce en un «importante ahorro tanto económico como ambiental».

La presidenta de la Mancomunidade, por su parte, explica que intentaron que la compensación creciese en el mismo porcentaje en el que creció el canon de Sogama, que se duplicó en los últimos cuatro años. Finalmente la sociedad semipública Sogama aceptó solo la subida en consonancia con el incremento del IPC desde el ejercicio 2022.

Solo entre enero y junio de 2026 se enviaron a Cerceda 19.601,54 toneladas de residuos de bolsa negra desde O Morrazo, a lo que se suman 365,37 toneladas de la llamada bolsa amarilla y 40,26 toneladas de biorresiduos.