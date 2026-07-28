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La Policía de Moaña recupera un saco con bruños capturados ilegalmente

Los ejemplares fueron devueltos al mar

La red colgada con el marisco.

La red colgada con el marisco. / FdV

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Fran G. Sas

Moaña

Agentes de la Policía Local de Moaña localizaron, la tarde de este martes, un zalabardo con varias piezas de bruños colgando de un lateral de la Rampa da Ramona, en el centro urbano de la villa. Las capturas quedaron al descubierto con la bajada de la marea.

Se trata de una especie de marisco cuya captura está vedada en estos momentos, por lo que se habría retirado de forma ilegal por parte de furtivos. Los agentes devolvieron los ejemplares al mar.

Los ejemplares recuperados.

Los ejemplares recuperados. / | FdV

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