La Policía de Moaña recupera un saco con bruños capturados ilegalmente
Los ejemplares fueron devueltos al mar
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Moaña
Agentes de la Policía Local de Moaña localizaron, la tarde de este martes, un zalabardo con varias piezas de bruños colgando de un lateral de la Rampa da Ramona, en el centro urbano de la villa. Las capturas quedaron al descubierto con la bajada de la marea.
Se trata de una especie de marisco cuya captura está vedada en estos momentos, por lo que se habría retirado de forma ilegal por parte de furtivos. Los agentes devolvieron los ejemplares al mar.
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