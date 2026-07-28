Manel Loureiro renueva su idilio con Bueu en la presentación de «Antes de que todo cambie»

Es una apuesta segura y ayer se encargó de demostrarlo de nuevo. Manel Loureiro congregó a más de dos centenares de personas en la Praza Massó en la presentación de su última novela, «Antes de que todo cambie». El escritor pontevedrés fue el encargado de cerrar el ciclo de presentaciones de Librería Miranda en el mes de julio en lo que también supuso su estreno como buenense de pro, ya que recientemente ha adquirido una vivienda en el municipio.

En las sillas habilitadas por la organización, de pie, o en los bancos de piedra de la céntrica plaza nadie quiso perderse las impresiones de un autor que extendió, de este modo, su idilio con Bueu, justo el día en el que se cumplían 13 años su primera presentación en la villa. Desde entonces, su trayectoria ha sido fulgurante, con obras que han sido éxitos de ventas y traducidas a más de veinte idiomas.

Una vista aérea del ambiente en la presentación del libro de Manel Loureiro. / FDV

«Antes de que todo cambie» es un thriller con los habituales ingredientes de su estilo, pero con el plus añadido de que está ambientado en la Illa de A Toxa y también en Bueu. Su anterior obra, «Cuando la tormenta pase», ya estaba localizada en otro enclave buenense como la Illa de Ons.

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No será la última vez este verano que Loureiro se suba al estrado de Miranda, ya que acompañará a Roberto Leal y a Sonsoles Ónega en las primeras presentaciones del mes de agosto. El primero de ellos estará en Bueu el domingo 2 con su novela «El sótano» y la segunda un día más tarde, el lunes 3, con «Llevará tu nombre».