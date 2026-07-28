Jornada en el H4 sobre buenas prácticas para observar el eclipse solar

La Federación Empresarial Provincial de Turismo y Hostelería de Pontevedra (Feprotur) reunió ayer en el Hotel H4 de Cangas una jornada divulgativa sobre las buenas prácticas ante el próximo eclipse solar del 12 de agosto, un fenómeno que atraerá a miles de visitantes a Galicia y que podrá observarse con una visibildiad cercana al 100% en buena parte de la provincia de Pontevedra, más al norte y centro.

La jornada la impartió la Fundación CEO, Ciencia e Cultura que dio información a una vein tena de representantes de navieras, hoteles y monitores start night para que tuvieran claro que el sector puede ofrecer eventos a sus clientes para evitar desplazamientos.

Noticias relacionadas

En la jornada se realizó una observación del sol a través de un telescopio solar, con filtros homologados, dirigida por profesionales especializados de dicha fundación. Se buscar evitar prácticas que puedan entrañar riesgos.