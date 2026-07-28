El FICBueu dedicará la retrospectiva de esta edición a la ciencia ficción

La decimonovena edición del Festival Internacional de Cinema de Bueu (FICBueu) dedicará la retrospectiva de este año a explorar la historia de la ciencia ficción a través del cortometraje, en una iniciativa que se completará con la publicación de un nuevo volumen de los Cadernos FICBueu, firmado en esta ocasión por la investigadora y cineasta Irene de Lucas Ramón.

El certamen reunirá una serie de obras fundamentales que irán desde pioneros del cine como Georges Méliès a autores contemporáneos como Jérémy Clapin, Chris Marker o Chema García Ibarra. A través de los cortos elegidos podrá verse la aparición del primer robot del cine, el primer corto español de este género, distopías, futuros alternativos o invasiones alienígenas. También se hará hincapié en la capacidad de la ciencia ficción para confluir con otros géneros como la comedia, el surrealismo o el musical.

Noticias relacionadas

La autora encargada de realizar el Caderno FICBueu de este año es doctora en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Valencia y es una investigadora especializad en el cine de los primeros tiempos. Escribió, entre otros, «Alice Guy en el origen del cine».