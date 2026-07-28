La denuncia contra Portas se estudiará tras leer el sumario

Desde el BNG de Cangas se respaldaba también al concejal investigado Antón Iglesias y para nada se pensaba en que quedara fuera de las listas de las próximas elecciones municipales por su nueva condición. Al contrario, la directiva nacionalista local le ofreció su respaldo y solidaridad en un proceso que saben que había bloqueado al Concello y que no deja de ser una mala herencia Victoria Portas y Mariano Abalo, que hoy están en Alternativa dos Veciños y que se personaron en la causa abierta de este delito menor por prevaricación. Ayer se confirmó que el gobierno local está estudiando la posibilidad de denunciar a la anterior alcaldesa de Cangas, Victoria Portas, por su incompetencia a la hora de no asegurar los datos que después se robaron en el ciberataque al Concello. Pero es algo que se decidirá una vez que los abogados del Concello conozcan en sumario de la causa, al que no tuvieron acceso hasta ahora porque no había nadie del gobierno investigado.

Aunque no se hizo oficial, el BNG de Cangas afirma contar con el total apoyo de la portavocía nacional, que fue informada de esta causa desde el principio. Y después está el PSOE y EU, que ya dijeron que seguirá el mismo procedimiento que con Eugenio González, cuando fue investigado por una causa de la que salió totalmente libre. La postura fue la de mostrar su apoyo a Antón Iglesias y continuar trabajando con normalidad. El PP assegura que respeta el roceso judicial en curso.