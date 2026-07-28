AV pide recuperar «la autonomía hídrica» con Ourelo

Alternativa dos Veciños afirma que Cangas está ante una grave crisis de abastecimiento de agua, por lo que considera que el Concello debe tomar medidas. «Para A.V, no hacer nada no es un nueva opción mientras los vecinos sufren restricciones y el sistema depende al 100% de Vigo, ciudad que decretó la prealerta. Esa prealerta no supone restricciones de agua, solo recomendaciones.

AV considera que la prioridad absoluta es avanzar y resolver el problema del depósito de Ourelo y garantizar que las 4.842 personas que e dependen de esa red no queden sin suministro. AV afirma que trabaja en una estrategia técnica y legal para recuperar lo que denomina «autonomía hídrica». Denuncia aunque el informe de la UTE de 20 de enero 2026 sobre el depósito de Ourelo y el de Impervelper del 9 de marzo de 2026 son documentos idénticos, con las mismas fotos y expresiones, lo que no ofrece ninguna garantía ni fiabilidad técnica. Considera que esta documentación parece redactada ad hoc para que l Concello autorice el pago de rehabilitación con cargo al Plan de Inversiones., en lugar de exigir a la UTE que asume el coste por un posible falta de mantenimiento.

AV pide una auditoria externa con garantía. Explica que según el contrato, el Concello tiene la facultad de elegir a los auditores y la UTE está obligada a pagar su coste.

También pide AV una valoración paralela para ganar tiempo, con un anteproyecto técnico de la obra y, por último, la recuperación del manantial con el aval de Augas de Galicia. AV solicita que el Concello ida de forma urgen a Augas de Galicia un informe definitivo sobre la mina de Anguieiro, porque se necesita una verificación oficial y ajena a la empresa para saber si la contaminación por hidrocarburos que hubo ya finalizó y se puede volver a recuperar ese curso .

AV considera inadmisible que el Concello de Cangas de validez a un segundo informe que es una copia y pega del primero. Esta formación política, con un solo concejal en la corporación municipal de Cangas, Victoria Portas, pide una reunión con representantes de los demás partidos de la corporación municipal para poder ver toda la documentación que se solicitó con la anterioridad y así tomar una decisión rápida y práctica para resolver lo que considera es AV que es el gran problema que tiene Cangas en estos momentos.

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Con la recuperación del depósito de Ourelo no se alcanza la autonomía hídrica que pretende AV.