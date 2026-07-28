Afamo involucra a usuarios y colectivos de O Morrazo en recuperar saberes y gastronomía del mar

El colectivo de familiares de enfermos de alzhéimer, Afamo, pondrá en marcha durante en esta segunda parte del año y todo el 2027 el programa «A música nas artesanías primixenias do mar», financiado con fondos europeos Fempa por el Grupo de Acción Local do sector Pesqueiro (Galp). Busca llegar, además de a los usuarios de Afamo, a numerosos vecinos e integrantes de colectivos de diversidad funcional. No en vano, se implican en el proyecto los concellos de Cangas, Moaña y Vilaboa así como la Asociación Juan XXIII – dedicada a la formación y promoción integral de las personas con discapacidad intelectual– o el colectivo Doa Saúde Mental.

En la presentación, celebrada en los recuperados astilleros moañeses, intervino la presidenta de Afamo, Josefa Cancelas y la coordinadora Martina Ferradás. Explicaron que el proyecto permitirá unir tres ámbitos «que para nosotras están directamente relacionados: la atención a las personas, la recuperación de la memoria y la participación en la comunidad». Para ello se desarrollarán 135 talleres sobre artesanías primigenias del mar, recuperando y difundiendo los saberes, técnicas y formas de trabajar que nacieron de la relación de las personas con el mar y que se fueron transmitiendo de generación en generación.

Además de cuidar a los que participen en las actividades, el verdadero sentido del proyecto se completa con la conservación de la memoria y de la cultura marinera. Para ello cada jornada se inmortalizará en fotografías, vídeos, historias de vida, recetas y testigos, «porque queremos que deje un archivo y un legado que pueda conservarse y compartirse con las futuras generaciones. Queremos recuperar conocimientos antes de que desaparezcan y reconocer a las personas que los conservan».

El proyecto, que logró una ayuda del Galp de casi 42.000 euros, se estructura alrededor de tres grandes tipos de artesanía. En primer lugar la de los aperos, relacionada con la recuperación de los útiles empleados tradicionalmente en la pesca y el marisqueo, elaborando piezas y conociendo para qué servían, quien las construía y que historias, palabras y experiencias están ligadas a ellas.

En segundo lugar habrá talleres de «artesanía alimentaria», centros en la cocina y en las formas tradicionales de conservar y preparar los productos del mar. Esto incluye obradoiros de cocina marinera y recuperación de recetas y técnicas primigenias para pescados y mariscos como el secado, la salazón, el ahumado, el espeto, los asados o los cocidos.

La tercera de las áreas es la artesanía ornamental, basada en la creación de piezas con materiales naturales del litoral como conchas, piedras o madera. Los usuarios elaborarán collares, pulseras, figuras y decoraciones. En todo el programa colaborarán asociaciones como Sueste, el Instituto de Investigaciones Marinas del CSIC con el que se hará una divulgación y limpieza de playas, El Siete Formación, Servisadm y la Fundación Legar. n