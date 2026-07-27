Leticia Santos: «Defender las urgencias es una cuestión en la que nos va la vida»

246 semanas consecutivas llevan concentrándose, domingo tras domingo, los vecinos que exigen el regreso del Punto de Atención Continuada (PAC) a Moaña, tras su centralización en Cangas en marzo de 2020. La alcaldesa, Leticia Santos (BNG), volvió a encabezar este domingo las protestas y lo hizo asegurando que en la defensa de este servicio «nos va la vida. Nunca sabemos cuando vamos a necesitar que nos atiendan de urgencia, a nosotros o alguien a quien queremos. Cada minuto es fundamental, por eso es prioritario una atención de urgencias en nuestra villa», alega.

La protesta incluyó la lectura de un poema por parte de Amable Santos y la regidora insistió en la próxima denuncia «porque lo mejor que se puede hacer ante una injusticia es denunciarla». Alega que Sanidade trasladó a Cangas el PAC «con premeditación y alevosía. Aprovechando el peor de los momentos de la sanidad pública como fue la pandemia», concluyó.