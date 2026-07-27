Cuando el termómetro se pone en 40ºC

Buscar la sombra. Alas 16:30 horas, las calles de O Morrazo estaban prácticamente vacías porque esa masa de aire cálido que se había anunciado en esta nueva ola de calor parecía que entraba de lleno por el mar a estos concellos. Fue un día para buscar la sombra de los árboles, de parques vacíos de niños porque los columpios no se podían tocar debido a que quemaban por las altas temperaturas abrasados por el sol y de trabajar protegidos de los rayos, como hacían los operarios en la carretera de A Madalena, con gorras para cubrirse la cabeza.

Playa de Rodeira con bañistas. / Gonzalo Núñez

La nueva ola de calor dejó momentos de falta de respiración, sobre todo en gente mayor. Mucha optó por quedarse en las viviendas en sombra con las persianas bajas, mientras que hubo valientes que acudieron a la playa, como la de Rodeira que marcó una temperatura máxima de 32 º C. en una jornada de fuerte nivel de Índice Ultravioleta, que llegaba a 8, muy alto. El máximo es 11 que es extremandamente alto. En toda Galicia salvo en la zona de A Coruña, con nivel 7 (de 6-7 es alto) el nivel ayer era de 8, muy alto. De 3-5 es nivel moderado y 2 es bajo.

Trabajadores con gorras en las obras del vial de A Madalena en Cangas. / Gonzalo Núñez

Pese al calor y que el termómetro de la farmacia en la avenida de Ourense de Cangas marcaba los 40º a las 17:00 horas, este lunes no se batió el récord de calor de julio, que lo sigue manteniendo el día 3, con una máxima de 38,9ºC, según la estación de MeteoCangas que aporta datos a la Aemet. La estación, ubicada en San Roque, en Darbo, marcó un máximo de 35,6ºC a las 16:40 horas, por debajo incluso del día 4 de julio que fue de 37,3. Sí que se puede decirque fue el cuarto día más caluroso de lo que se lleva del mes de julio -el día 2 también se registró una máxima de 36,3 ºC- y el calor seguirá estos días, debido a esa entrada de aire cálido y que no bajan mucho las temperaturas porlas noches, que siguen siendo muy tropicales.

Noticias relacionadas

Un hombre refugiado en la sombra del parque de la alameda de Cangas. / Gonzalo Núñez

Con respecto a otros meses de julio, la temperatura máxima sí que está siendo más alta que la registrada en los últimos tres años, con 34,7 de máxima en julio de 2024, 34,9º;en 2023 y 32,2º; no así con respecto a 2022, que figura con una máxima de 37,6ºC, aunque la mínima fue más baja que ahora y llegó a 13,8ºC. Ahora hay noches tropicales de 20 ºC. En julio de 2021, el verano también dejó una máxima de 35,7ºC. El julio más frío en la serie de MeteoGalicia hasta 2010, fue el de 2018, con una temperatura máxima de 27,1ºC.