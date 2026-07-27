El Seprona decomisa 181 kilos de pescado y marisco ilegal en el puerto de Bueu

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Pontevedra ha decomisado un total de 165 kilos de pescado y 16 kilos de marisco en el puerto de Bueu, en dos operaciones que tuvieron lugar este mes. La principal actuación se llevó a cabo el día 20 cuando los agentes de la patrulla interceptaron una furgoneta isotérmica en la zona de embarque hacia la Illa de Ons. El conductor de la misma, un vecino de Vigo de 35 años, se disponía a descargar varias cajas de porexpán con mercancía que carecía del etiquetado obligatorio y de la documentación que justificase su procedencia legal.

Buena parte del pescado y marisco estaba en bolsas de plástico que no cumplían con las condiciones higiénico-sanitarias mínimas. El pescado fue pesado y almacenado en las cámaras frigoríficos de la lonja de Bueu. El lote se componía de 105 kilos de rapante, 35 de rape, 13 de besugo y 12 kilos de langosta. Los hechos fueron comunicados de inmediato al Servizo de Control de Riscos Ambientais de la Xunta de Galicia, y se tramitó la correspondiente denuncia ante la Consellería do Mar.

Anteriormente, la Guardia Civil ya había llevado a cabo el día 6 una operación similar también el puerto de Bueu, al sorprender a un marinero de una embarcación de pequeño calado mientras descargaba bolsas directamente un vehículo que se dirigió inmediatamente a un restaurante de la zona. El hombre, de 51 años y vecino del municipio, llevaba en ellas dos bogavantes de 2,35 kilos, 1,65 kilos de nécoras y 12 de centollas, especie esta última en época de veda y con varios ejemplares ovados.

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Por estos hechos, el marinero fue denunciado por infringir la normativa autonómica de pesca y marisqueo al comercializar capturas prohibidas y saltarse los canales legales de subasta en lonja.