O Rompeolas
Resistencia y fuerza en Rodeira con el Pirulí Hybrid
El Pirulí Hybrid reunió, este domingo, a los amantes de los deportes de fuerza y resistencia. Los participantes combinaron carrera sobre arena, estaciones funcionales de fuerza y resistencia y un tramo final de natación a orillas de un arenal repleto de bañistas. Los trofeos representaban el pirulí de Rodeira.
Las banderas del BNG que vuelven a levantar ampollas en Moaña
Un año más, en los días previos al 25 de julio el BNG de Moaña instaló banderas gallegas en las farolas del centro urbano de la villa así como otras con el logo de la formación nacionalista. Las quejas no se hicieron esperar en redes sociales. Una tradición de las que nunca se pierden.
El deporte de O Morrazo regresa tras el Mundial
Como si esperase al final del Mundial, el deporte de O Morrazo regresa ahora a la actividad. Hoy empiezan Alondras y el Frigo. Mañana otros clubes como el Moaña.
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