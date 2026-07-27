Medios aéreos se movilizan para sofocar un incendio en Barra

Pasaban minutos de las 13.30 horas, cuando desde el otro lado de la ría de Vigo había alarma de fuego en Barra, en Cangas. Era más visible desde ahí que desde Cangas, que se movilizó rápido como consecuencia de las llamadas que recibía. Hasta la zona se desplazó el equipo de Emergencias de Cangas, al que abría paso la Policía Local, pero ya Medio Rural había desplazado hasta la zona tres agentes, tres brigadas, una motobomba, un helicóptero y dos aviones.

El incendio se concentraba en las inmediaciones de la última casa de la aldea de Viñó, aunque no se encontraba en peligro, además no está habitada porque en estos momentos se trabaja en su reforma. Sí que comentaron los vecinos que tuvieron que cerrar las puertas y ventanas de sus casas por el humo que llegaba, que achacaban más a las tareas de lucha para sofocar el fuego que al incendio en sí. La alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, a las 15.00 horas recibió un primer informe de la Policía Local con motivo del cambio de guardia en el que se señalaba que el incendio, aunque aparatoso, no era preocupante y que, además, estaba siendo atacando con rotundidad.

Incendio en Barra desde el otro lado de la ría. / Fdv

Vecinos de Viñó pidieron a la alcaldesa que cortara la carretera porque seguían bajando coches, porque en caso de que fuera a peor el incendio facilitar la evacuación y que los coches no sirvan como acelerador del fuego

Noticias relacionadas

Alrededor de las 15.00 horas, el incendio ya parecía controlado, pero no se sabía aún la superficie que ardió ni las causas del mismo en este día de 33º de calor. Además, el helicóptero seguía trabajando. El último incendio en Viñó en verano se produjo en 1989. Todas las fincas fueron arrasadas. Las casas se salvaron pero el monte quedó todo quemado.