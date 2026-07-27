Lembranzas Moañesas, en San Roque en Vigo
Actúa en el VIII Certame "Cancións dos nosos barrios" que arranca hoy
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
La Finca de San Roque en Vigo acoge desde hoy y hasta el viernes el VIII Certame Cancións dos nosos barrios, en una cita clásica de cantos tabernarios a la que también se suman agrupaciones de O Morrazo, como lembranzas Moañesas. Hoy, 18:30 a 21:00. actúan Lorolua, Loureiro Verde, Montecelo, Cordas e Voces y Os Silandeiros. Mañana, Tarxa, Os Bohemios, Mistura, A Xaiba y Arco da Vella. El jueves, O Coto do Carballal, Amieiro, Grupo Maruxía, Arume y Airiños do Mar. El viernes serán Ondas da Ría, Son do Val, Lembranzas, Baiona Bay y A de Sabas.
Suscríbete para seguir leyendo
- El consumo de agua en Cangas apunta a una población que superaría las 90.000 personas en pleno verano
- El Valoria llega para el Carmen de Aldán
- Detenido un hombre en Cangas por intento de agresión con una macheta de cocina y varios cuchillos a su pareja en la vivienda
- Despedida de soltera con los ojos cerrados.
- Avisan de cuatro perros en Cela enjaulados en mala situación
- Folk británico y gallego para abarrotar el Intercéltico en Moaña
- Moaña ya tiene, en la calle As Barxas, su oasis climático
- Sofocan un incendio en Beluso a escasos metros de un núcleo de viviendas