Lembranzas Moañesas, en San Roque en Vigo

La Finca de San Roque en Vigo acoge desde hoy y hasta el viernes el VIII Certame Cancións dos nosos barrios, en una cita clásica de cantos tabernarios a la que también se suman agrupaciones de O Morrazo, como lembranzas Moañesas. Hoy, 18:30 a 21:00. actúan Lorolua, Loureiro Verde, Montecelo, Cordas e Voces y Os Silandeiros. Mañana, Tarxa, Os Bohemios, Mistura, A Xaiba y Arco da Vella. El jueves, O Coto do Carballal, Amieiro, Grupo Maruxía, Arume y Airiños do Mar. El viernes serán Ondas da Ría, Son do Val, Lembranzas, Baiona Bay y A de Sabas.