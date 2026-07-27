Música en Moaña
El Intercéltico cierra con la Escola de Música Tradicional y Airiños do Morrazo
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Moaña
La semana de exaltación de folk y tradición musical del mundo celta de Moaña concluyó este domingo, tras los grandes conciertos del Festival Intercéltico que miles de personas disfrutaron a lo largo de todo el fin de semana. La jornada dominical contó con una sesión vermú a cargo de Unto Vello y con clases de gaita y zanfona impartidas por Iván Costa o de trécolas a cargo de maestro gaiteiro Xavier Blanco. El broche de oro lo pusieron los alumnos de la Escola de Música Tradicional y los integrantes de la Banda Airiños do Morrazo, que actuaron en la alameda a última hora de la tarde para despedir el festival más antiguo de O Morrazo por este año.
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