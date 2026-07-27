El Concello de Cangas saca a concurso las 12 carpas de hostelería de las Festas do Cristo

El gobierno de Cangas sigue adelante con la organización de las Festas do Cristo, que se celebran del 21 al 31 de agosto, y ha sacado a concurso la adjudicación de las 12 carpas de hostelería o jaimas, de 5x5 metros, que se instalan desde hace años en el recinto ferial de conciertos y actuaciones de Ojea, con un canon de 1.000 euros. La concesión se realizará mediante sorteo entre todas las solicitudes admitidas.

Podrán participar en la convocatoria aquellas personas físicas o jurídicas que sean titulares de un negocio de hostelería (bar, restaurante, cafetería, pub o similar) con establecimiento abierto al público, legalmente autorizado y en funcionamiento.

En el caso de que el número de solicitudes supere al de carpas disponibles, se establecerá una orden de preferencia para la adjudicación en el que prevalezca en primer lugar establecimientos de hostelería con local abierto durante todo el año en el término municipal (Grupo 1) y establecimientos de hostelería y establecimientos de hostelería con local abierto durante todo el año fuera del término municipal, incluyendo los chiringuitos de playa y negocios de carácter estacional (Grupo 2). El orden de preferencia se aplicará exclusivamente como criterio de priorización en el sorteo público, garantizando en todo caso la libre concurrencia entre todas las solicitudes admitidas.

Cada solicitud podrá optar únicamente a la concesión de una autorización de explotación en una carpa.

Las autorizaciones se conceden durante el tiempo de duración de las fiestas, del 21 al 31 de agosto. El canon establecido de 1.000 euros deberá ser abonado por los adjudicatarios en el plazo de 3 días hábiles a la notificación de la concesión.

Para presentar las solicitudes de explotación de las carpas, las personas interesadas tienen 7 días hábiles desde la publicación del anuncio en la web del Concello. Las solicitudes se dirigirán a la Alcaldía y se presentarán exclusivamente en el Registro General del Concello, de lunes a viernes, de 09:30 a 13:30 horas; o a través de la sede electrónica, dando por finalizado el plazo a las 14:00 horas del séptimo día.

En la solicitud deberán de incluir copia del NIF o CIF, justificaciones expedidas por la Agencia tributaria (estatal o autonómica) y Seguridad Social que acredite estar al corriente de las obligaciones tributarias y sociales; justificación de no tener deudas con el Concello (puede solicitarlo en las oficinas del ORAL), así como copia de licencia de apertura del negocio del que sea titular y justificante de estar dado de alta en el IAE.

Una vez cerrado el plazo de presentación de solicitudes, se abre otro de valoración y asl las que estén incompletas o incorrectas tendrán dos días hábiles para enmendarlas, tras lo cual serán admitidas o rechazadas. El proceso de adjudicación se realizará por fases con sorteos independiente para los establecimientos que se enmarquen en el Gupo 1 (local abierto todo el año en Cangas, excluyendo chiringuitos o negocios de carácter estacional) y Grupo 2 (de fuera del término municipal y os de carácter estacional), siguiendo este orden, de tal manera que, si con las solicitudes del primer Grupo se cubren las autorizaciones disponibles, ya no se convocará el sorteo del Grupo 2. Las adjudicaciones tienen carácter de exclusividad y no se puede subarrendar. Las carpas serán instaladas por el patrocinador oficial del recinto ferial, atendiendo al resultado de la licitación específica para la concesión del patrocinio.

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Las carpas serán utilizadas de forma individual y no podrán juntarse varios locales. Los locales que sirvan comida deberán situarse de la mitad del recinto para atrás y las mesas y sillas deberán de retirarse antes del comienzo de las actuaciones por razones de seguridad.