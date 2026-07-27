El Concello de Bueu incluirá en los presupuestos de este año el primer pago para la compra de la cámara agraria

El Concello de Bueu incluirá en los presupuestos de este año una partida para abonar el primer plazo de la compra del local de la antigua cámara agraria, que será destinado a acoger la futura Casa da Mocidade. Tras el acuerdo alcanzado con la Xunta de Galicia para la adquisición del inmueble y la ratificación llevada a cabo por el pleno de la corporación el pasado mes de mayo, el ejecutivo local dará ahora el paso definitivo para hacer realidad uno de sus principales objetivos en el área de Xuventude.

La compra se cerró en su momento por un precio de 50.327 euros, distribuidos a lo largo de diez años con un interés del 3,25 por ciento. Esto supone que las anualidades oscilarán entre los 6.500 y los 5.196 euros, por un local de cerca de 170 metros cuadrados situado en pleno casco urbano del municipio, en la calle Pazos Fontenla.

Más allá de la consignación presupuestaria de la compra del local, el concello procederá a encargar a los técnicos municipales antes de final de año un informe sobre el estado del recinto para ver las actuaciones necesarias para su acondicionamiento. En esta decisión tendrá mucho que ver la distribución de los espacios y los usos que se le darán, aspectos que serán definidos atendiendo al proceso participativo abierto en su momento a los futuros usuarios. La idea es ir perfilando todos estos factores para acometer este mismo año un proyecto técnico para la transformación del inmueble vacío en la Casa da Mocidade.

El horizonte que se marca el ejecutivo buenense no es otro que el de poder realizar las actuaciones a lo largo de 2027, dando respuesta así a una demanda con un centro que aglutinaría un buen número de actividades para los jóvenes y que sería un lugar de encuentro para ellos. Curiosamente, el Concello de Cambados ha seguido un camino similar, con la compra de la antigua agraria para su transformación en un centro juvenil.

La compra del espacio que ocupaba la antigua cámara agraria de Bueu ha sido un viejo anhelo del concello, que intentó infructuosamente la cesión del lugar en 1996 y en 2008, cuando este todavía tenía un uso parcial. La iniciativa se reactivó a finales de 2024, con las reticencias de la administración autonómica de desprenderse de él sin una contraprestación económica. El asunto llegó incluso al Parlamento de Galicia. La solución llegó con el Concello de Bueu abriéndose a la compra y con la Xunta rebajando la cantidad final con respecto a tasaciones anteriores y ofreciendo facilidades de pago. Ahora el proceso encara su recta final para convertirse en una realidad.