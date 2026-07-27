Un coche queda completamente calcinado tras arder de forma espontánea mientras circulaba en Bueu

Un coche ha quedado completamente calcinado después de haber sufrido un incendio de forma espontánea mientras circulaba esta tarde por el rural de Bueu. El incidente se produjo alrededor de las 17.30 horas, cuando el conductor de un Mercedes transitaba por el vial de A Paradela y notó cómo empezaba a salir humo del motor. De inmediato, procedió a apartar el coche a un lateral de la carretera y abandonó su interior, un acto que, sin lugar a dudas, evitó que pudiese haber daños personales.

El vehículo comenzó a arder de forma virulenta hasta quedar irreconocible.

Estado en el que quedó el vehículo tras ser pasto de las llamas. / Gonzalo Núñez

En el lugar de los hechos se personaron efectivos de la Policía Local y de la Guardia Civil, además de los Bombeiros do Morrazo, que procedieron a sofocar las llamas y a asegurar que estas no se extendiesen por los alrededores, en una zona especialmente poblada de vegetación. Los daños se limitaron al cierre de una finca cercana y a cuatro metros cuadrados de terreno forestal.

Noticias relacionadas

Por el momento se desconocen las causas del incendio, si bien los precedentes en casos similares apuntan como posibilidad más plausible un cortocircuito.