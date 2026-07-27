La alcaldesa de Moaña presiona a Vivenda para reunirse con la Sareb por el suelo de As Raíñas

El gobierno de Moaña lleva al pleno de este jueves el crédito de 7,3 millones de euros con el BBVA para financiar el edificio municipal de Sisalde que albergará el auditorio, el archivo municipal y 10 viviendas de alquiler social. La alcaldesa lo lleva con todo el apoyo de la Plataforma Proauditorio pero con un debate por parte de otros sectores que demandan recuperar el viejo proyecto del auditorio de As Raíñas después de que la Sareb hubiera ofrecido de forma gratuita al Concello en marzo los siete suelos (1.974 metros cuadrados) que tiene dentro del Plan Parcial de A Xunquiera A-2, en donde se había proyectado el edificio cultural en 2008 y que no se desarrolló urbanísticamente por la crisis del ladrillo. La alcaldesa asegura que respecto al auditorio de Sisalde se está siguiendo la hoja de ruta consensuada con los colectivos culturales que salieron a la calle en su momento para demandar un auditorio y que se constituyeron en la Plataforma Proauditorio y que el de As Raíñas está descartado.

Explica que cuando se enquistó la negociación con la junta de compensación de A Xunqueira A-2 para dotar de acceso rodado a la parcela que consiguió el Concello por cesión en el plan parcial, en donde iba el viejo auditorio, empezaba a desarrollarse el polígono de Sisalde, en donde se construyó el centro de salud, y en la parcela de cesión al Concello en este desarrollo, surgió ubicar el nuevo auditorio. Desde el Concello se ofreció a los colectivos esta alternativa junto a otra en el monte de O Con, pero se inclinaron más por el solar de Sisalde, que, aunque más pequeño, estaba mejor ubicado en el centro. Añade Leticia Santos que la Plataforma Proauditorio creó una comisión técnica que aportó ideas para el proyecto del auditorio y se incorporaron. Por eso que defiende el proyecto que este jueves se lleva a pleno para la construcción del edificio municipal, aunque tanga que hacerlo recurriendo a este crédito de 7,3 millones porque dice que las administraciones públicas rechazaron subvencionarlo, sin entender la excusa de la conselleira de que se trataba de un edifico mixto. El edificio alberga un auditorio con 395 butacas y un escenario muy accesible a las compañías. Dice que es el proyecto que tiene el consenso de los colectivos integrados en la Plataforma y el proyecto «que necesitaba Moaña ya que no tenemos otra cosa que se le puede parecer». Por eso que descarta el viejo proyecto de As Raíñas, aunque no el desarrollo en paralelo de este ámbito para lo cual está en gestiones con la Sareb, que ya aceptó sentarse para tratar la cesión del suelo al IGVS, como también lo confirmó la Secretaría de Estado del Tesoro, que ayer se puso en contacto con el Concello y se mostró a disposición. De ahí que ayer mismo, la alcaldesa se pusiera en contacto con la Consellería de Vivenda a la que trasladó que seguían sin su respuesta a la propuesta aprobada en el pleno de junio sobre la cesión de los terrenos de la Sareb en As Raíñas al IGVS para la construcción de vivienda pública, ni tampoco a la última carta de la alcaldía para sentarse a tres bandas con Sareb y Concello y analizar la viabilidad de este suelo para vivienda protegida y uso social, por lo que le pidió una fecha para esa reunión, que Vivenda quedó en valorar. Eso fue por la mañana y por la tarde, desde la Consellería le informaron que se había trasladado el caso al IGVS y que quedaba en sus manos dar una respuesta.

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La alcaldesa de Moaña asegura que cuando la urbanización de A Xunqueira A-2 esté ejecutada, el Concello abrirá un debate vecinal sobre qué uso dar a la parcela de cesión municipal. Manifiesta que ya hay colectivos que piden unas instalaciones deportivas de envergadura, más grandes que un pabellón, para acoger el público que necesitan diversos eventos deportivos. Pero de momento, dice, el Concello va a seguir la hoja de ruta de hacer el auditorio en Sisalde y que el Concello está saneado para afrontar este préstamo a 15 años (2 de carencia y 13 de amortización) con un tipo de interés de Euribor a 3 meses +0,35. n