Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Planes contra Incendios en Galicia50 años de CeciliaEntrevista David RegadesDesajuste Mercado LaboralLuis PlanasCibercriminalidad en VigoEDITORIAL
instagramlinkedin

Medio ambiente

Sofocan un incendio en Beluso a escasos metros de un núcleo de viviendas

El fuego se originó en una zona arbolada en las inmediaciones del pabellón polideportivo | La víspera se había encontrado en el lugar los restos de una hoguera y una manta

Un momento de las tareas de extinción del incendio en Beluso.

Un momento de las tareas de extinción del incendio en Beluso. / Cedida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

César Collarte

Bueu

Efectivos de Bombeiros de O Morrazo y de Protección Civil han sofocado un pequeño incendio que se produjo esta mañana en las inmediaciones del pabellón de Beluso, en una zona muy próxima a un núcleo de seis viviendas. La alerta saltó alrededor de las 11 horas cuando los vecinos del lugar detectaron la presencia del fuego en un área de matorral y eucaliptos, a escasos metros de sus casas. De inmediato procedieron a dar aviso a los servicios de emergencia y a colaborar en las tareas de extinción, aportando agua.

Al lugar se desplazaron una motobomba de Bombeiros de O Morrazo, Protección Civil, Policía Local de Bueu y la Guardia Civil, apoyados todos ellos desde el aire por un helicóptero. El fuego ha podido ser controlado y en estos momentos se está trabajando en refrescar la zona afectada para evitar cualquier posible rebrote. Los vecinos han alertado del estado del monte, con árboles muy pegados a sus domicilios y mucha vegetación seca y sin limpiar, lo que, en caso de no haber actuado con celeridad, hubiese podido extenderse y generar un problema de mayores dimensiones.

Noticias relacionadas

Todavía se desconoce el origen del incendio, pero ayer mismo se encontró en el entorno una hoguera apagada con agua al lado y los restos de lo que parecía una manta. Según apuntan los residentes en el lugar es habitual la presencia de algún grupo de jóvenes por ahí.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents