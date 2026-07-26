Medio ambiente
Sofocan un incendio en Beluso a escasos metros de un núcleo de viviendas
El fuego se originó en una zona arbolada en las inmediaciones del pabellón polideportivo | La víspera se había encontrado en el lugar los restos de una hoguera y una manta
Efectivos de Bombeiros de O Morrazo y de Protección Civil han sofocado un pequeño incendio que se produjo esta mañana en las inmediaciones del pabellón de Beluso, en una zona muy próxima a un núcleo de seis viviendas. La alerta saltó alrededor de las 11 horas cuando los vecinos del lugar detectaron la presencia del fuego en un área de matorral y eucaliptos, a escasos metros de sus casas. De inmediato procedieron a dar aviso a los servicios de emergencia y a colaborar en las tareas de extinción, aportando agua.
Al lugar se desplazaron una motobomba de Bombeiros de O Morrazo, Protección Civil, Policía Local de Bueu y la Guardia Civil, apoyados todos ellos desde el aire por un helicóptero. El fuego ha podido ser controlado y en estos momentos se está trabajando en refrescar la zona afectada para evitar cualquier posible rebrote. Los vecinos han alertado del estado del monte, con árboles muy pegados a sus domicilios y mucha vegetación seca y sin limpiar, lo que, en caso de no haber actuado con celeridad, hubiese podido extenderse y generar un problema de mayores dimensiones.
Todavía se desconoce el origen del incendio, pero ayer mismo se encontró en el entorno una hoguera apagada con agua al lado y los restos de lo que parecía una manta. Según apuntan los residentes en el lugar es habitual la presencia de algún grupo de jóvenes por ahí.
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