Música coral de Mornura por el Día de Galicia

Los integrantes del Grupo Músico-Vocal Mornura actuaron la noche del 24 de julio en el Eirado do Costal de Cangas en un concierto por el Día de Galicia y en honor al Apóstol Santiago. Las voces, acompañadas de guitarras y percusión, entonaron boleros, habaneras y tangos entre las distintas obras.

Vuelven las guerras por el aparcamiento

Estacionar en la comarca en tiempos de humanizaciones es un infierno. Eso ya se sabe desde hace años, pero cada vez que llega el verano el problema se recrudece. Hay más gente en O Morrazo y las plazas son claramente insuficientes. Tampoco faltan los que se saltan hasta el carril bici y dejan su coche con vistas al mar en el centro de Cangas. El ambiente está tenso con este asunto, en gran parte porque al precio actual del combustible dar vueltas para poder dejar el coche en un sitio sin que no conlleve una multa es un lujo cada vez al alcance de menos vecinos. Acabarán por conducir solo los ricos, como ocurría en el pasado.