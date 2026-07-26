Moaña, al margen de la prealerta por sequía que ya afecta a Cangas

Cangas está ya en estado de prealerta por sequía, a pesar de lo lluvioso del pasado invierno. Moaña todavía no se encuentra en esta situación, según el Plan Especial de Seca de Galicia. Aunque Augas de Galicia comunicó esa medida al Concello moañés, desde éste se recordó que el plan incluye a todo Moaña dentro del área de Vigo. Distinta es la situación de Cangas, al unir la ría de Aldán con la unidad territorial de Pontevedra.

De momento servicios como las duchas de las playas o los riegos de jardines y baldeos siguen operando en Moaña.