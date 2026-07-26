Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendios en MadridOfrenda al ApóstolCompra MetalshipsBebé Ahogado VigoAbre «Atlántida»Jueces VigoIndemnización Policía
instagramlinkedin

Suministro de agua

Moaña, al margen de la prealerta por sequía que ya afecta a Cangas

Ducha pública en el entorno de la playa de Samertolaméu. | SANTOS ÁLVAREZ

Ducha pública en el entorno de la playa de Samertolaméu. | SANTOS ÁLVAREZ

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

O Morrazo

Cangas está ya en estado de prealerta por sequía, a pesar de lo lluvioso del pasado invierno. Moaña todavía no se encuentra en esta situación, según el Plan Especial de Seca de Galicia. Aunque Augas de Galicia comunicó esa medida al Concello moañés, desde éste se recordó que el plan incluye a todo Moaña dentro del área de Vigo. Distinta es la situación de Cangas, al unir la ría de Aldán con la unidad territorial de Pontevedra.

De momento servicios como las duchas de las playas o los riegos de jardines y baldeos siguen operando en Moaña.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents