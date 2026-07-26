Náutica
La inclusión navega a toda vela en la ensenada de Moaña
Colectivos de salud mental, alzhéimer o discapacidad intelectual en las singladuras de Sueste
Usuarios de Doa Saúde Mental; el colectivo de familiares de personas con alzhéimer Afamo, y la Fundación Juan XXIII, dedicada a la formación y promoción de personas con discapacidad intelectual, surcaron en los últimos días la ensenada de Moaña, en la ría de Vigo. Todo ello gracias a la colaboración del Concello de Moaña con la asociación de embarcaciones tradicionales Sueste. Y es que las singladuras se realizaron en el recuperado galeón «Eliseo».
La concejala de Benestar Social, María Sanluis, explica que la iniciativa partió del «reconocimiento a la importancia de sumar sinergias y consolidar el trabajo en red entre los diferentes colectivos del municipio». Se aprovecha el buen tiempo de este mes de julio para ofrecer «un espacio distendido de encuentro, intercambio de ideas y fortalecimiento de lazos comunitarios» mientras se navega en «una joya de la historia marítima gallega».
La edil de Benestar Social entiende también estos paseos en barco de la mano de Sueste como una forma de «agradecer el esfuerzo diario de todas las asociaciones que velan por el bienestar de todos los vecinos» tanto en la villa como en toda la comarca.
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