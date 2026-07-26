Los imprescindibles de Bueu según Salvador Santos, «Charri»

Investigadoras, guardianas de la tradición alfombrista, médicos, presidentes de colectivos o fundadores de clubes deportivos. Todos ellos están representados en «En Bueu, onde se non?», la exposición fotográfica con la que Salvador Santos, «Charri», rinde homenaje a toda una generación de personajes que han aportado su granito de arena para convertir el municipio en un lugar mejor. O lo que es lo mismo, «a esa gente que hace una labor importante sin sueldo o bien que dan a conocer a Bueu en el exterior», tal y como reconoce el propio autor.

La fotografía de personajes es el camino escogido por este marinero jubilado que tomó la cámara formando parte del colectivo Abrenoite para volar posteriormente en solitario con muestras como «Esenciales», dedicada a los sectores básicos durante la pandemia del Covid; «Orgullosos do noso», en la que glosa a los deportistas destacados del municipio; y «Mareas de sabedoría», en la que toma imágenes de personas mayores de 90 años. En esta nueva iniciativa los protagonistas son 23 personas fundamentales para entender la vida cultural, deportiva y asociativa del concello. Pero, tal y como él mismo subraya, son todos los que están, pero no están todos los que son. «Tenemos la inmensa suerte de que hay muchos más, y solo espero que se sientan representados por los que sí están, porque el espacio es limitado», argumenta.

Entre los que forman parte de la selección están los promotores de algunos de los clubes más representativos del municipio. En ese listado aparecen Francisco Miranda, Fran Campos o Ángela Fernández, fundadores de la Cultural Deportiva Beluso, del ADFS Bueu de fútbol sala y del Club Atletismo Galaicas, respectivamente. También históricos como Manolo Otero o José Manuel Bacelar, vinculados a la puesta en marcha del Bueu Atlético o del Club do Mar Bueu, o los presidentes actuales de ambos clubes, Manuel Castro y Manuel Juncal, además del del Corredoiras (Ricardo Verde).

Luis Davila y Manuel Pena traspasando fronteras

Pero también hay espacio para la labor investigadora de Manuel Aldao, Arturo Sánchez Cidrás e Isabel Pastoriza, los dos primeros en una vertiente patrimonial, la última en un apartado más científico. El mundo de la cultura tiene a sus representantes en la poetisa Míriam Ferradáns, en la presidenta de Os Galos, Lidia Domínguez, y en el librero Fernando Miranda, autor del lema que da título a esta exposición. La labor de Luis Davila con O Bichero y de Manuel Pena con el Festival Internacional de Cinema de Bueu traspasa ya las fronteras del municipio.

«Yo elegí destacar a 19 que ya conocía, pero me fueron hablando de algunos más que acabé incluyendo. La idea era que perteneciesen a diferentes sectores», señala Charri. El que más protagonistas aglutina es, posiblemente, el del asociacionismo. En él se engloba a Victoria Martínez como impulsora del Encontro del Millo Corvo; a María del Carmen Novas como presidenta de la Asociación de Alfombristas Cunchas e Flores; a Celso Dopazo, alma mater de la Asociación de Festas de Santa Ifigenia; a Xosé Novas como presidente de la Asociación de Amigos de Johan Carballeira; a Ascensión Riobó, fundadora de las Mulleres Rurais Mar e Agro; y a Pilar Otero, como presidenta de la Asociación Nacional de Mujeres de la Pesca. Y no podía faltar el médico jubilado Juan Veiga, que dejó un sello indeleble en el municipio.

«Cuando te das cuenta ya has alcanzado el tope», señala Charri, que asegura haber encontrado total colaboración en todos los fotografiados. «Yo soy muy sencillo a la hora de hablar, les expliqué que no iban a estar solos en la exposición y todos estuvieron dispuestos», afirma. La misma sencillez con la que se expresa es la que quiso aplicar a sus retratos. No se trataba de realizar composiciones pomposas, sino de reflejar a cada personaje con naturalidad. «Bacelar siempre tiene las manos en los bolsillos, otros posan con los brazos cruzados, Juan Veiga con una mano en el bolsillo y otra colgando...», dice. También le da valor a la charla con todos ellos, resumida en un pequeño texto que acompaña a las imágenes.

La muestra permanecerá abierta en la Sala Amalia Domínguez Búa hasta el viernes 31 de 10.30 a 13.30 y de 18.45 a 20.30 horas.