Folk británico y gallego para abarrotar el Intercéltico en Moaña

El Festival Intercéltico do Morrazo citó a miles de personas este fin de semana en la alameda de Moaña. En la 42ª edición del evento la calidad de los grupos atrajeron a la villa a seguidores de la música folk de distintos rincones de Galicia así como a los numerosos visitantes que están disfrutando de la comarca en estos días de finales del mes de julio.

Los ritmos más propios de la cultura británica sonaron a primera hora de la noche gracias a la actuación del grupo «Flook». La banda demostró por qué lleva tres décadas en los escenarios y exhibió su brillantez, dinamismo y estilo inventivo. Los integrantes de «Flook» demostraron por qué tienen una reputación consolidada como innovadores excepcionales en el campo musical. Sus integrantes pusieron a bailar al respetable. Brian Finnegan y Sarah Allen interpretaron los whistles y flautas, el apartado de cuerda corrió a cargo de la guitarra de Ed Boyd mientras John Joe Kelly exhibió su destreza con el bodhrán, propio de la percusión de tradición irlandesa.

El inicio de la noche del sábado. / Diego Seixo

Acervo cultural, ritmos acústicos, imaginación y brillantez técnica se conjugaron en el primer concierto de la última noche del festival.

El cierre de los dos días de grandes eventos fue para uno de los nombres más destacados de la escena musical gallega, el artista, cantante y bailador Mondra. La reivindicación de diversidad sexual, identidad rural y cultura propia de Martín Mondragón atrajo a seguidores de toda la comunidad.

A lo largo de la jornada de ayer se celebraron otros eventos paralelos como un obradoiro de whistle a cargo del reconocido gaiteiro local Anxo Lorenzo. Manolo Cobas y el grupo de gaitas Os Muiñeiros organizaron también un taller de baile gallego dos horas antes del inicio de los conciertos.

Actuación, la noche del viernes para el sábado, de los asturianos Corquieu. | DIEGO SEIXO

El Intercéltico concluye este domingo con las últimas actividades de la Mostra de Artesanía e Cultura Tradicional A Moa. Comienzan a las 10.00 horas con una ruta guiada del programa Paisaxe e Son por el río de A Fraga a cargo de la Fundación Legar y el maestro gaiteiro Xavier Blanco. A las 11.00 horas Iván Costa dirige un taller de zanfona y en la sesión vermú actúa Unto Vello desde las 13.00 horas.

Por la tarde Xavier Blanco dirige un obradoiro de trécolas (17.30) e Iván Costa uno de gaita (19.00 horas). La semana de folk concluye tras la Festa da Moa, con actuación de los integrantes de la Escola de Música Tradicional y de la Banda Airiños do Morrazo, desde las 20.00 horas.