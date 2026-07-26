La Consellería de Educación exige las analíticas del agua en los tres centros escolares sobre los que Cangas alertó de que no es apta para el consumo

El agua de centros escolares de Cangas como los colegios de Nazaret y Espiñeira-Aldán o el instituto de Rodeira no es apta para el consumo y es necesario que los niños se abastezcan con botellas. Esta situación, que desveló FARO, levantó este fin de semana las críticas del principal partido de la oposición al tripartito que gobierna en el Concello –BNG, PSOE y EU–, el PP. Y es que los populares denuncian la «absoluta falta de lealtad institucional, opacidad e irresponsabilidad», con la que los socios del ejecutivo local estarían gestionando el asunto de la calidad del agua en centros educativos.

Asegura, el PP, que los datos oficiales de la Xunta destaparon que el Concello actuó «a escondidas y sin comunicación previa. La postura oficial de la Dirección Territorial de Educación de Pontevedra desmonta el relato de propaganda del concelleiro Antón Iglesias», alegan. Argumentan esto en que el departamento autonómico no tenía «ningún conocimiento de las analíticas realizadas por el Concello ni notificaciones verbales o escritas por parte del servicio municipal de agua».

Considera, el PP, que este escenario entra en unos límites «inaceptables» por parte del tripartito local por generar alarma entre las familias mientras ni siquiera tienen la decencia de dirigirse por escrito a las direcciones de los colegios ni a la Consellería de Sanidade» para remitir los informes analíticos disponibles.

Ante esta «falta de transparencia» la Consellería de Educación realizó un requerimiento oficial al Concello de Cangas exigiéndole la entrega inmediata de todos los informes y analíticas disponibles sobre el agua de consumo humano en estos centros.

El PP alega que el suministro de agua potable es una competencia «exclusiva y puramente municipal». Además, opina que el BNG intenta echar balones fuera y obvia que las muestras fueron recogidas el 29 de junio, con los colegios cerrados y el agua estancada en los grifos, «mientras la propia concesionaria, la UTE Gestión Cangas, confirmó que el agua de la red general exterior presentaba parámetros perfectamente correctos», alegan.

A este respecto, el PP lamenta que «el BNG lleve años pagando facturas de agua embotellada sin controlar los gastos y ahora pretenda lavar su cara atacando a la Xunta. Exigimos a la alcaldesa –Araceli Gestido– que entregue los informes analíticos a la consellería» para que antes de septiembre los técnicos competentes y Sanidade realicen las pruebas de rigor para tranquilidad de toda la comunidad educativa.