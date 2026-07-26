El consumo de agua en Cangas apunta a una población que superaría las 90.000 personas en pleno verano

La población de Cangas podría multiplicarse hasta por tres durante los meses de verano hasta superar el listón de los 90.000 habitantes. Así se desprende al menos del consumo de agua en el municipio, que registra un incremento de casi el 334 por ciento con respecto a las cifras que se manejan en el invierno, con un censo habitual de 27.000 personas. Los datos proceden de un estudio que está realizando el Concello para tener una estimación de la población real durante los meses de verano, y se combinarán con los que arrojen otros dos parámetros como la recogida de residuos y el número de segundas viviendas. El objetivo último es contar con una justificación en términos poblacionales para solicitar el refuerzo de efectivos a la Subdelegación del Gobierno en determinados servicios, especialmente en materia de tráfico.

El análisis que está llevando a cabo el gobierno local parte de la base de que, durante un mes de escasa actividad turística como el de enero, el consumo alcanzó los 123.877 metros cúbicos. Esto, distribuido en el número de días del mes y en el censo de habitantes de Cangas, supone una media de 148 litros por persona y día. El pasado mes de junio el gasto en agua llegó a los 214.295 metros cúbicos, lo que supone que, aplicando el mismo baremo de 148 litros por persona, la población estimada se situaría en los 48.263 habitantes, o lo que es lo mismo, 21.263 más que en invierno (un 78,8 por ciento más). Especialmente llamativo es también el hecho de que los números son sensiblemente superiores en comparación con el mes de junio de 2025, cuando los metros cúbicos consumidos fueron 168.414. En un solo año el aumento fue de un 27,2 por ciento.

El incremento se dispara por completo durante julio. En los diez primeros días del mes (los que se han contabilizado en este informe) se utilizaron 133.378 metros cúbicos de agua, cifra superior a la de todo el mes de enero de 2026. Realizando una proyección para el resto del mes los cálculos apuntan a que el resultado final sería de 413.472 metros cúbicos, es decir, el gasto que correspondería a una población de 90.122 habitantes, 63.122 más de los 27.000 del invierno.

Con todo, el propio estudio del concello cangués reconoce que la cifra está más que probablemente sobredimensionada, habida cuenta de que el consumo durante el verano es superior al invernal por múltiples factores, entre los que hay que tener en cuenta los riegos, las duchas, las limpiezas o el llenado de las piscinas. Además, los datos aportados por la concesionaria no discriminan los usos particulares de aquellos no domésticos y que afectan no solo a hostelería y comercio, sino también a instalaciones deportivas, riegos municipales o limpieza de playas, entre otros. El último elemento de corrección reside en que la proyección estimada para julio tiene un carácter lineal, sin contemplar una posible moderación del consumo debido a la implantación de medidas de ahorro de agua.

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El Concello apunta que según sus cálculos, la realidad situaría a la población real en verano un poco por encima del doble de la de invierno.