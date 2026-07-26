Cultura
Bueu revive su tradición marinera
La XXVI Concentración de Embarcacións Tradicionais citó esta semana a un total de 32 barcos de toda Galicia con más de un centenar de tripulantes para disfrutar de unas jornadas de exaltación de la navegación
Más de un centenar de tripulantes a bordo de 10 barcos locales y de 22 llegados de diferentes puntos de Galicia han tomado parte en la XXVI Concentración de Embarcacións Tradicionais de Bueu, organizada por la Asociación Os Galos, y que se ha celebrado durante toda la semana. Un programa de navegación para arribar a Portomaior o Beluso, demostraciones de oficios tradicionales, música y actividades abiertas al público formaron parte de la oferta. Pero lo que más destacan los organizadores es la posibilidad de participación del público en actividades como la navegación abierta del pasado jueves o la largada de rapeta de ayer.
La jornada de ayer, con embarcaciones procedentes de puertos como Muros, Combarro, Portonovo o Ribeira, entre otros, centró el grueso del programa de este año. De este modo, se celebraron sendas singladuras a Portomaior y Beluso, rutas diseñadas específicamente para que pudieran seguirse desde diferentes puntos del litoral y acercar al público la navegación tradicional.
El momento más destacado tuvo lugar por la tarde en la playa de Banda do Río, donde se llevó a cabo una demostración de pesca artesanal largada de una rapeta, un sistema tradicional en el que el barco despliega las redes desde el mar para que sean recogidas por las personas situadas en la orilla. Se trata de una técnica en desuso, pero que obtuvieron la autorización de la Xunta de Galicia para poder realizar la demostración. En la noche del ayer se celebró una cena para tripulantes en el Estaleiro de Purro, y, como broche final, el grupo A máquina de meter medo ofreció un concierto en el mismo emplazamiento.
El encuentro tendrá su punto y final hoy a las 11.00 horas con una última navegación y la despedida de las embarcaciones participantes.
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