Aldán renueva su fe en la Virgen del Carmen con Amancio Ortega como testigo

La parroquia canguesa de Aldán demostró este domingo, un año más, su esencia marinera. No en vano logró reunir a miles de personas en la procesión terrestre y marítima en honor a la Virgen del Carmen. Este año no se celebraron fiestas con las siempre concurridas verbenas nocturnas, ante las dificultades de la comisión para poder financiar los eventos. Sin embargo, eso no impidió una programación religiosa muy concurrida.

La misa se celebró en la iglesia parroquial, no fue de campaña, como es habitual, al no levantarse la carpa en la explanada del muelle. Tras la ceremonia los fieles encumbraron a la patrona de los marineros llevando la imagen en procesión terrestre por la avenida José Graña, paralela a la ría y al paseo de madera, con numerosos fieles caminando y tanto vecinos como turistas observando el espectáculo desde la senda peatonal.

Aldán surca su ría en homenaje a la Virgen del Carmen / Gonzalo Núñez

La tarde del sábado ya aventuraba lo que se iba a vivir en la jornada dominical, pues en el Día de Galicia pequeños barcos y grandes bateeiros que estaban amarrados en el entorno del muelle lucían ya sus mejores galas, exhibiendo banderas al viento y totalmente listos para surcar el mar en la procesión.

La Virgen del Carmen en el barco «Camboño» saliendo del puerto. / Gonzalo Núñez

La misa en la iglesia comenzó a las 12.00 horas y la comitiva alcanzó el muelle alrededor de las 13.00 horas, cuando la imagen se subió al barco «Camboño», que también llevó la imagen en la reciente procesión de Bueu. Poco a poco todos los fieles fueron accediendo a distintos barcos bateeiros. Los que cuentan con alguna pequeña embarcación no dudaron en seguir la procesión por su cuenta. El evento contó con un espectador de lujo, no en vano el enorme yate del empresario Amancio Ortega, el «Valoria B», seguía en la ría para presenciar el desfile de barcos. Pasó en la zona los últimos días y el jueves además del conocido empresario también subió al yate su hija Marta, actual presidenta del grupo Inditex.

Numerosas embarcaciones y motos de agua en la procesión. / Gonzalo Núñez

La música sonó a lo largo de la mañana con actuaciones tanto en el muelle como en el lateral de la iglesia parroquial. Los integrantes del Grupo de Danzas Pais de San Roque, de As Falcatrueiras, de Son de Nós y de la Banda de Música Belas Artes de Cangas.

Danzas tradicionales en el atrio de la iglesia parroquial de Aldán. / Gonzalo Núñez

Toda la programación religiosa estuvo organizada por la Asociación Cultural Nosa Señora do Carme de Aldán. En cuanto partieron del muelle los barcos navegaron en dirección a las playas de Areacova, Francón y Menduíña. Sin necesidad de abandonar la ría toda la comitiva se detuvo para la ofrenda floral, con el lanzamiento de salvas y emotivos aplausos al final en un ritual que sirvió para recordar a los fallecidos y desaparecidos mientras trabajaban en oficios relacionados con el mar. A primera hora de la tarde la comitiva estaba de regreso al muelle con el lanzamiento de fuegos.