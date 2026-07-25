El Valoria llega para el Carmen de Aldán

A primera hora de la mañana, el «Valoria B», el yate de línea clásica y 46 metros de eslora, propiedad del fundador de las tiendas de ropa y hogar Zara y del grupo Indetex, con el que navega por Galicia, entró de nuevo todo poderoso, en la ría de Aldán. LLegó, después de semanas sin verlo, en su lugar habitual de este rincón de aguas turquesas de Cangas, o quizás algo más alejado de lo habitual del muelle. Al poco tiempo la embarcación auxiliar recogía en el muelle a la hija del empresario y actual presidenta de la compañía, Marta Ortega, rodeada de niños. Casada con Carlos Torretta, Marta Ortega tiene dos hijos del matrimonio y otro mayor fruto de un matrimonio anterior. Se esperaba la llegada de sus padres, el magnate textil, que acaba de realizar una compra millonaria de un edificio de oficinas en París; y su mujer Flora Pérez a quienes les gusta disfrutar de fines de semana a bordo del barco en estas aguas y huir de los focos mediáticos.

Desde hace años, el «Valoria B» fondea habitualmente los fines de semana en los meses de verano en esta bahía de Aldán procedente de su puerto base en Sanxenxo.

La llegada del barco coindice este fin de semana con la celebración de la procesión marítima del Carmen en Aldán, prevista para este domingo. Los balandros bateeiros ya lucían ayer abanderados en el muelle para esta procesión, que siempre se celebra después del 16, el día propio del Carmen. En Aldán se festeja el último domingo de julio, aunque este año sin la habitual fiesta bajo la carpa con verbenas. La misa será a las 12:00 en la iglesia parroquial y la salida de la procesión a las 13:00 horas. Organizada por la Asociación Cultural Nosa Señora do Carme de Aldán, actuarán el grupo de Danzas Pais de San Roque, As Falcatrueiras, Son de Nós y la Banda Música Bellas Artes de Cangas.

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Tanto a Amancio Ortega como a su mujer, y ahora también a su hija, les gusta disfrutar de Aldán en la más estricta intimidad, aunque es normal que la presencia del «Valoria B», que lleva el nombre de lalocaldiad de Valladolid en donde nació la madre del empresario, siempre altera algo la vida en la parroquia y genera curiosidad.