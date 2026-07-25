O Morrazo arrasa en Instagram: los lugares favoritos para triunfar en redes sociales

El verano ha vuelto a convertirse en el escenario ideal para aquellos que buscan la imagen perfecta para enmarcar o subirla a redes sociales y que sus amigos digan «Qué envidia, ¿a dónde se habrá ido ahora?». Lo que muchos no saben es que no es necesario salir del Morrazo para ello.

La caracola de Cabo Home, en Cangas, es en uno de los rincones más fotografiados de la comarca. La escultura es casi una parada obligatoria para quienes visitan la zona. A pocos metros, el faro de Cabo Home, los acantilados y varios miradores desde lo que se contempla la desembocadura de la ría de Vigo y, en los días despejados, las islas Cíes. La combinación de patrimonio, paisaje y mar hace de este uno de los enclaves más reconocibles de la comarca. Una de las jóvenes de la zona, Natalia Fervenza, trabaja en hostelería y asegura que muchos de sus clientes le preguntan por la distancia para visitar estos lugares; mientras que, en el ámbito personal afirma que «es una zona muy atractiva y tranquila para hacer un plan diferente con pareja o amigas».

A pocos kilómetros, se encuentra Cabo Udra en Bueu, con un paisaje diferente marcado por los acantilados, la vegetación y las vistas abiertas sobre la ría y la isla de Ons, este espacio natural se ha convertido en uno de los lugares favoritos de quienes buscan fotografías en la naturaleza junto a una gran puesta de sol. Yago Queimaño dice que «permite disfrutar de otra perspectiva de Morrazo», y que «tiene mesas en la entrada para hacer una merienda y plan de tarde con amigos, que siempre está guay».

Lejos de la costa y la afluencia de las playas durante los meses de verano, se encuentra Chans, en Bueu. Además de ser una mítica ubicación de celebración de cumpleaños y otras actividades, siempre resulta un entorno más tranquilo.

Las vistas desde lo alto de Chans, en Bueu. / Gonzalo Núñez

En el mirador da Fraga, en Moaña, la recompensa llega desde un semicírculo rodeado de vegetación en el que se pueden observar las mejores vistas del municipio, con línea directa a la ría de Vigo. Ofrece una vista privilegiada sobre el litoral en los calurosos días de verano. Carolina López lo catalogaba como “un sitio tranquilo” donde “salen fotos bastante bonitas cuando empieza a anochecer”.

Las manos del Monte do Faro, en Domaio, se han convertido en uno de los rincones más virales de Morrazo desde su inauguración. Desde este balcón natural, con tallados de manos de madera, se divisan el puente de Rande, la ciudad de Vigo y, en los días despejados, las islas Cíes, lo que ha convertido el lugar en una parada obligatoria para quienes buscan una imagen diferente.

Una joven sacando una fotografía del Burato do Inferno, en la isla de Ons. / FDV

Como última propuesta para quienes desean ampliar la oferta a fotografías y experiencias durante el día o fin de semana, se suma el Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas, exactamente el Burato do Inferno, en la isla de Ons. A pesar de ese peculiar nombre, la cavidad natural abierta en el acantilado y el sendero que conduce hasta ella convierten este lugar en una de las imágenes más reconocibles de la isla. A palabras de Teresa Sobreira, en la isla de Ons, además de relajarte en un entorno diferente con familia o amigos, es un “lugar muy bonito para las fotos”.

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Más allá de las fotografías, todos estos rincones ponen de manifiesto la belleza paisajística del Morrazo. Miradores, playas, acantilados y montes conforman la comarca donde, muchas veces, la mejor instantánea está a tan solo a unos minutos.