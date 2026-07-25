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Cultura

«O Principiño», en una función a mediodía en Cangas

Un momento de la representaci´çon de ayer de «Principiño» en el Auditorio de Cangas. | GONZALO NÚÑEZ

Un momento de la representaci´çon de ayer de «Principiño» en el Auditorio de Cangas. | GONZALO NÚÑEZ

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Cristina González

Cristina González

Cangas

La Escola de Teatro Xuvenil del Concello de Neda representó ayer en el Auditorio de Cangas y en una función a mediodía, en un horario más para el público infantil, la obra «O Principiño»,cargada del mensaje de que hay que ver más allá de las apariencias. Un elenco de cuatro jóvenes, de entre 14 y 17 años, dieron vida a este clásico.

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