Moaña dota de desfibriladores a los tres clubes de jubilados de la villa y Protección Civil formará a los usuarios para su uso correcto

El Concello de Moaña aprobará este lunes, en Xunta de Goberno Local, la adquisición por unos 3.000 euros de tres desfibriladores para los tres clubes de jubilados que existen en el municipio: El de O Carmen en el centro urbano, el de Santa Eulalia en Meira y el de San Pedro en Domaio. Se trata de dispositivos de primera intervención en el caso de arritmias cardiacas rápidas que pueden salvar la vida a los usuarios de estos clubes al actuar por ejemplo durante un infarto mientras el paciente espera a la llegada de una ambulancia.

La decisión partió de la concejalía de Benestar Social, que dirige María Sanluis, y se adoptó en mayo cuando el programa universitario «Mareas de Coñecemento» llegó a la villa y en uno de sus seminarios dirigidos a mayores de 50 años se combinó formación teórica y práctica sobre técnicas básicas de soporte vital. Los asistentes, entre los que estaban directivos de los clubes de jubilados, habían recibido nociones sobre reanimación cardiopulmonar, el uso del desfibrilador, las principales causas de una parada cardiaca, los pasos que deben seguirse en caso de accidente y cómo iniciar una maniobra de reanimación.

Como contar con un desfibrilador no sirve de nada sin el conocimiento para utilizarlo correctamente, una vez adquiridos los equipos, los voluntarios de Protección Civil de Moaña impartirán una nueva formación en cada uno de los clubes de jubilados, explica la propia Sanluis.

Estos elementos se sumarán a los desfibriladores que Moaña ya tiene en los tres pabellones municipales –O Rosal, A Xunqueira y Domaio– así como en los dos campos de fútbol. No en vano, el pasado febrero se logró salvar la vida a un jugador de la Liga Keniata de Moaña gracias, en parte, al dispositivo cercano del pabellón de Reibón.

A mayores, la Policía Local de Moaña cuenta también con un mecanismo de este tipo toda vez que suelen protagonizar las primeras intervenciones. Esto permitió también salvar la vida a una bañista en la playa de A Tella hace varios años, lo que valió un reconocimiento a los agentes municipales implicados.

Hay que recordar que ya en 2022 desde la Sociedad Española de Medicina Familiar alertaban del déficit de desfibriladores en O Morrazo y sobre todo de que apenas 12 de ellos estaban entonces debidamente registrados para que cualquier sanitario sepa en dónde cuenta con un dispositivo de este tipo cercano. Se alertaba de la importancia de cada minuto a la hora de intervenir en un paro cardiaco.

En verano, por ejemplo, son habituales las intervenciones por infartos en las playas de la comarca. Este mismo mes de julio había comenzado con un bañista evacuado en helicóptero por este problema en la playa de Viñó, en la parroquia canguesa de O Hío.

Algunas entidades tratan de paliar la falta de desfibriladores. El Club Voleibol Maniotas, por ejemplo, consiguió adquirir uno y recibir formación gracias a una rifa. El dispositivo está custodiado en el cuartel de la Guardia Civil de Cangas para poder recurrir a él en caso de una emergencia en el entorno de la playa de Rodeira.

Escola de Saúde

En el caso de la decisión de adquirir los tres desfibriladores para los clubes de jubilados de Moaña, la formación recibida inicialmente en mayo se enmarcó en la Escola de Saúde del Concello. El seminario había corrido a cargo de docentes del Programa Universitario de Maiores del Campus de Pontevedra y de miembros del grupo de investigación REMOSS de la universidad viguesa: Roberto Jesús Barcala, Sheila Vázquez, Adrián Gómez, Marcos Sanmartín, Eloy Carracedo y Emilio Boo.