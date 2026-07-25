Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Bebé Ahogado VigoEmergencia nacional incendiosDesaconsejan baño CíesDenuncia Crucero DisneyVenta Metalships & DocksAtrapados velutinasCesión Estación de Buses Vigo
instagramlinkedin

Festival Intercéltico de Moaña (FIM)

Moaña da lecciones de folk

«De Ninghures» y «Corquiéu» abrieron las noches de conciertos del Intercéltico en torno al cual también hay una feria de artesanía con obradoiros

Actuación de «De Ninghures» que abrió ayer la noche de conciertos del FIM. | DIEGO SEIXO

Actuación de «De Ninghures» que abrió ayer la noche de conciertos del FIM. | DIEGO SEIXO

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Cristina González

Moaña

La música de raíz, de folk, no deja de sonar por todos los rincones de Moaña en donde ayer por la noche comenzaron los grandes conciertos de la 42ª edición del Festival Intercéltico. Sobre el escenario del palco de la alameda actuaron la banda gallega «De Ninghures», una de las referentes de la escena del folk gallego actual; y la asturiana «Corquiéu», un referente también en el Principado y que desde 1997 llevan su música por multitud de festivales. Las noches de conciertos siguen hoy, a partir de las 22:00 horas, con las actuaciones de la banda inglesa «Flook», con su estilo inventivo; y del artista «Mondra», cantareiro y bailador que presentará en Moaña su último trabajo De Ronda, en diálogo con la tradición oral gallega.

Alfombra floral conmemorativa del festival en el palco. | GONZALO NÚÑEZ

Alfombra floral conmemorativa del festival en el palco. | GONZALO NÚÑEZ

En paralelo al festival, sigue la feria de artesanía y cultura tradicional A Moa, con una veintena de puestos, obradoiros y actuaciones, como los celebrados ayer de panderetas y conchas y de danzas del mundo. Alfombristas de San Martiño también confeccionaron un tapiz conmemorativo del festival. A Moa ofrece hoy obradoiro de Whistle con Anxo Lorenzo, a las 12:30, en la sala de exposiciones del Concello Vello y de baile gallego, a las 20:00 horas en el palco, con Manolo Cobas y Os Muiñeiros.

Suscríbete para seguir leyendo

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents