Moaña da lecciones de folk

La música de raíz, de folk, no deja de sonar por todos los rincones de Moaña en donde ayer por la noche comenzaron los grandes conciertos de la 42ª edición del Festival Intercéltico. Sobre el escenario del palco de la alameda actuaron la banda gallega «De Ninghures», una de las referentes de la escena del folk gallego actual; y la asturiana «Corquiéu», un referente también en el Principado y que desde 1997 llevan su música por multitud de festivales. Las noches de conciertos siguen hoy, a partir de las 22:00 horas, con las actuaciones de la banda inglesa «Flook», con su estilo inventivo; y del artista «Mondra», cantareiro y bailador que presentará en Moaña su último trabajo De Ronda, en diálogo con la tradición oral gallega.

Alfombra floral conmemorativa del festival en el palco. | GONZALO NÚÑEZ

En paralelo al festival, sigue la feria de artesanía y cultura tradicional A Moa, con una veintena de puestos, obradoiros y actuaciones, como los celebrados ayer de panderetas y conchas y de danzas del mundo. Alfombristas de San Martiño también confeccionaron un tapiz conmemorativo del festival. A Moa ofrece hoy obradoiro de Whistle con Anxo Lorenzo, a las 12:30, en la sala de exposiciones del Concello Vello y de baile gallego, a las 20:00 horas en el palco, con Manolo Cobas y Os Muiñeiros.