Un informe estima en 3,5 millones urbanizar As Raíñas y pide no enterrar el viejo proyecto del auditorio

La oferta de cesión gratuita por la Sociedad de Activos de la Reestructuración bancaria (Sareb) al Concello de Moaña de los siete suelos que tiene dentro del plan parcial de A Xunqueira A-2 en As Raíñas, ha desatado un debate sobre por donde debe ir el futuro de Moaña. Frente al proyecto que defiende el gobierno local del BNG de construcción de un edificio municipal en Sisalde, que alberga un auditorio, 10 vividendas de alquiler social y el archivo municipal, para cuya construcción el Concello solicitará un crédito de 7,3 millones a amortizar en 13 años, surgen voces sobre la necesidad de que el Concello apoye el desarrollo del ámbito de A Xunqueira, que implica 289 viviendas, y recuperar el viejo proyecto del auditorio de As Raíñas, de 2008 y actualizado en 2019, con más capacidad que el de Sisalde -500 butacas frente a las 314-400 del nuevo edificio y sin mucha diferencia de coste.

Infografía del proyecto del auditorio de As Raíñas. | FDV

Lo defiende así el ingeniero moañés Javier Piñeiro Álvarez que ha elaborado un amplio informe sobre la viabilidad de urbanización de A Xunqueira A-2 por parte del Concello , en el que apoya la recuperación del viejo proyecto de As Raíñas, asegura que se vive una oportunidad histórica para construir vivienda pública en el ámbito y que la financiación privada para el auditorio de Sisalde puede condicionar a la villa durante 13 años. No rechaza el edificio de Sisalde que dice que podría destinar su bajo a centro de día público y aparcamiento en los sótanos y así el IGVS subvencionaría su construcción al ser para vivienda social.

El informe fue trasladado a los vecinos y a los grupos políticos en la asamblea abierta que la alcaldesa convocó este pasado lunes para explicar a la situación de las gestiones de los terrenos de As Raíñas ante el aumento de las críticas por la decisión que había adoptado el Concello. En el pleno de junio, la propuesta que llevó el gobierno del BNG y que sacó adelante con su mayoría, fue la de considerar como «interesante» la oferta de la Sareb pero pedía que la cesión la dirigiera directamente al Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) de la Xunta como organismo competente en vivienda pública.Oposición y colectivos vecinales pidieron que el Concello no dejara escapar la oportunidad de quedarse con este suelo y la alcaldesa recondujo la situación solicitando una reunión a tres bandas con Sareb y Xunta, a la que ya contestó la Sareb aceptando sentarse con la regidora. Falta la Xunta.

Respecto a las competencias, el ingeniero asegura que la Constitución y la Ley de Vivenda reconocen competencias municipales de vivienda. En cuanto al proyecto de auditorio de As Raíñas indica que tenía un coste de construcción y equipamiento de unos 7 millones de euros para hacer un edificio cultural único con servicios variados y 500 butacas. Añade que en 2011 el Concello contactó con la Sareb, de aquella en manos privadas, y la entidad se negó a desarrollar la urbanización mínima necesaria para este auditorio, por lo que ante este bloqueo, el Concello trasladó la propuesta de auditorio a Sisalde con la obligación de hacer 1.770 metros cuadrados de vivienda protegida. Pero añade que los últimos cambios de la Sareb, «permiten promover o auditorio de As Raiñas». Dice que el Concello podría llegar a controlar más del 50% de los terrenos edificables en A Xunqueira y asumir una posición decisiva en la gestión del ámbito.

Se pregunta por qué el Concello descarta As Raíñas y cuáles son las cifras de la operación de A Xunqueira. Explica que la primera respuesta es política y la segunda, técnica, que los datos de A Xunqueira son públicos, están en el Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG). Confirma que en 2005 se estimaban unos gastos de urbanización de 2,2 millones de euros, lo que actualizados a 2026 serían 3,5, a los que hay que añadir los de gestión, costes de redacción de proyectos de urbanización y reparcelación, que rondarían los 500.000 euros: «Se o Concello asumise o equivalente a mitade das parcelas, 145 vivendas protegidas, a aportación municipal á urbanización sería de 2 millóns de euros, e a Xunta -vía IGVS- faría os edificios». Entiende que el resto de la urbanización podría completarse mediante la iniciativa privada, del Estado o de la propia Xunta: «As Raíñas sí é unha alternativa real e o auditorio de 2008, completo, consensuado, actualizado segue vivo».

Vista aérea con la recreación de la urbanización de A Xunqueira por detrás de los colegios de Reibón y de Seara. / Fdv

Pone como ejemplo la operación que llevó a cabo el Concello de Sanxenxo, que apoyó toda la corporación municipal (PP, PSOE y BNG), colaborando Concello y Sareb y luego Concello y Xunta y que la fórmula de Sanxenxo es la que debería llevar a cabo Moaña para desarrollar As Raíñas, comprando los terrenos a la Sareb como hizo este Concello (compró por 3,5 millones) . Ya como titular de los mismos los puso a disposición de la Xunta para redactar un PIA. Sanxenxo reserva el 20% de la vivienda a venta libre para recuperar la inversión de 3,5 millones que serán abonados al IGVS sin intereses, a razón de una partida anual de 437.500 euros. Recuerda que la Xunta tiene abierto hasta el 15 de octubre el plazo para que los Concellos presenten solicitudes para el Fondo de Cooperación para promoción de vivienda pública.

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Además señala que con respecto a los suelos que por cesión ya tiene el Concello en As Raíñas, la ley permite, bajo determinadas condiciones, la ejecución simultánea de urbanización y edificación (auditorio ), sin esperar a tener todos los servicios hechos como se dijo en el pleno del 28 de mayo. Cifra en 6,2 el coste estimado del auditorio de As Raíñas «máis barato que o edificio de Sisalde».