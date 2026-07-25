Ermelo y los alfombristas rinden tributo a Santiago

Desde lo más recóndito de la aldea a la capital de Galicia, desde la tradición más ancestral al colorido de los tapices de flores, Bueu rindió tributo a Santiago Apóstol y celebró el Día de Galicia en una jornada festiva que se extendió por toda la comarca. La aldea de Ermelo congregó buena parte de la atención con su habitual romería, a la que acudieron cientos de personas para participar en los actos programados durante toda la jornada.

El foco principal estuvo centrado a mediodía, con el grupo Retrouso de Cela actuando para los presentes que se aprestaban a asistir a los oficios religiosos en la iglesia del lugar. La misa dio paso a una pequeña procesión alrededor del templo, en donde se congregaban los fieles. No faltó la representación institucional, encabezada por la teniente de alcalde buenense, Isabel Quintas, junto a los ediles, entre otros, Ricardo Verde, Carmen García y Elena Estévez.

Ambiente junto a la iglesia de Ermelo. / Gonzalo Núñez

Por la tarde, la fiesta continuó amenizada por la actuación de Cantadela de Meiro, a modo de previa para la noche, en la que está prevista una gran verbena a partir de las 22.30 horas con Distrito 7. Para mañana también habrá actividad con misa en la iglesia de Ermelo en honor de Santa Ana.

Alfombristas con el tapiz floral elaborado para conmemorar la festividad de Santiago Apóstol en Santiago. / FDV

Pero también en la distancia hubo celebración. Alfombristas buenenses de la Asociación Cunchas e Flores estuvieron entre los 70 elegidos que desplegaron una alfombra floral en la Praza da Inmaculada de Santiago de Compostela. El tapiz, de 6x8 metros, es una creación del artista de Burela Martín Soto y en su elaboración participaron también alfombristas de Ames, Burela, O Castro de Caldelas, Cerponzóns y Ponteareas.

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La iniciativa ha sido impulsada por la Federación de Alfombristas de Galicia con el apoyo de Turismo de Galicia y representa el fenómeno jacobeo desde una perspectiva contemporánea, en lo que es una red de caminos, paisajes, culturas y personas que convergen en un mismo destino.