El concello inicia los trabajos de abastecimiento y pluviales en un camino en Vilar, en Beluso

La empresa Construcciones Caldevergazo ha iniciado los trabajos para la pavimentación de un camino en Vilar, en la parroquia de Beluso. El proyecto contempla también la dotación de una red de abastecimiento así como una separativa de pluviales, en una actuación que se financia con remanentes del Plan +Provincia y cuyo presupuesto de adjudicación alcanza los 28.790 euros.

Desde el Concello de Bueu se apunta que la intención es que los trabajos puedan quedar rematados en cuestión de días, y se hizo hincapié en que este proyecto supondrá, asimismo, una notable mejora en la movilidad y la accesibilidad. En este sentido, se quiso agradecer la colaboración de aquellos vecinos que realizaron cesiones para actuar en este vial.