Bueu recibe el nuevo convenio para la reforma del vial de Meiro, que eleva su presupuesto a los 770.000 euros

El Concello de Bueu ya tiene en su poder el nuevo convenio de colaboración con la Diputación de Pontevedra para ejecutar el proyecto de reforma de la EP-1306 entre A Portela y Ermelo. La mejora de la seguridad viaria de esta carretera a su paso por la aldea de Meiro elevará su presupuesto hasta poco más de 770.000 euros después de la actualización acometida en el último mes por el organismo provincial. El objetivo era adaptar a la nueva realidad un proyecto elaborado hace ya varios años, con precios obsoletos, tal y como demuestra el notable incremento en ese precio de partida. Y es que los 606.000 euros previstos inicialmente se han convertido en 770.000, lo que supone un 27 por ciento más.

Fue la propia Diputación la que propuso el pasado mes de junio revisar el proyecto en previsión de que el concurso pudiese quedar desierto. Desde la institución municipal no se pusieron objeciones, siempre y cuando esta medida no supusiese un excesivo retraso en la tramitación de la obra. Finalmente ha sido en poco más de un mes cuando ha resuelto el asunto, que, obviamente, supondrá un aumento de las aportaciones económicas de ambas administraciones, habida cuenta de que la actuación está financiada conjuntamente.

De este modo, la Diputación, que asumirá un 70 por ciento del presupuesto total, deberá desembolsar 539.139 euros, mientras que el Concello, con el 30 por ciento restante, aportará 231.059. La entidad local sumará, además, otros 22.626 euros, que son los que corresponden al pago de las expropiaciones necesarias para llevar a buen término la obra.

La actuación se ejecutará en un tramo de 1,1 kilómetros de longitud en los que se procederá a la pavimentación de la carretera y a la construcción de una senda peatonal de hormigón coloreado de 2,5 metros de ancho en el margen derecho. Asimismo, se implantará una zona de convivencia donde no sea posible alcanzar ese mínimo, y también se mejorará el sistema de drenaje de aguas pluviales. Por último, se contempla la reposición de todos los servicios que hayan resultado afectados por la ejecución de las obras. El objetivo último es acondicionar la carretera para mejorar la seguridad viaria y la movilidad peatonal en esa zona.

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El nuevo convenio podría tener que pasar nuevamente por trámite plenario al haber una modificación sustancial de las cantidades que deberá poner el concello buenense.