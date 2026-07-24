La Xunta mantiene la prealerta por sequía en Cangas y Moaña

Cangas permanece en prealerta por escasez moderada de agua en los sistemas del río Lérez, en la provincia de Pontevedra. La Xunta de Galicia decidió mantenerla como consecuencia de los datos que aportó la Oficina Técnica da Seca , que tuvieron en cuenta los datos meteorológicos disponibles como evolución de los caudales circulantes mensuales en los ríos de la cuenca y otros indicadores de escasez de agua, tal y como se recoge en el Plan Especial da Seca de Galicia-Costa.

La declaración de prealerta supone la realización de un seguimiento intensivo de la situación meteorológica y de lo niveles de los ríos y embalses en los sistemas afectados de la Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa, así como de las posibles incidencias que se detecten. Además se prevén medidas de concienciación dirigidas a la ciudadanía, algo que los Concellos de Cangas y de Moaña ya pusieron en marcha. De hecho, el Concello de Cangas, antes de que la Xunta de Galicia diera la prealerta por sequía, ya estaba en esa situación como consecuencia de un aviso del Concello de Vigo, de donde viene el agua de la que se surte este municipio y también Moaña, procedente del embalse de Eiras.

Noticias relacionadas

Aunque el abastecimiento de Cangas y Moaña procede del sistema del Eiras, una parte de su territorio figura, según la delimitación cartográfica de las unidades territoriales de escasez, dentro de la unidad del río Lérez y la ría de Pontevedra.