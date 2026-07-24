Reclaman un tercer fisioterapeuta en el centro de salud de Cangas

La Asociación A Voz da Sanidade de Cangas se concentró un martes más en los Xardíns de Andrea para reclamar mejoras en la sanidad pública y denunciar las carencias que continúa sufriendo la Atención Primaria. En la protesta participó la alcaldesa, Araceli Gestido, que agradeció el compromiso y perseverancia de los vecinos en la defensa de la sanidad pública.

En la concentración la asociación puso el foco en la situación del servicio de fisioterapia del centro de salud de Cangas, que presenta listas de espera excesivas debido a la falta de personal. A Voz da Sanidade considera imprescindible incorporar a un tercer profesional terapeuta en Atención Primaria. Esta circunstancia se produce tras la decisión del Sergas de no renovar la prestación con Povisa al detectar irregularidades en la externalización del servicio cara a clínicas concertadas por parte del Hospital Ribera Povisa.