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Festival Intercéltico de Moaña

La programación del Intercéltico entra en su gran fin de semana

Arco da Vella, Meiramar Axóuxeres, Salgharitas y Son de Nós desfilaron y actuaron ayer

De Ninghures y Corquiéu protagonizan la primera noche de conciertos de esta noche

Una de las agrupaciones, en el desfile de ayer por el paseo. | PABLO HERNÁNDEZ GAMARRA

Una de las agrupaciones, en el desfile de ayer por el paseo. | PABLO HERNÁNDEZ GAMARRA

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carla soliño

Moaña

El Festival Intercéltico do Morrazo afronta hoy una nueva jornada de actividades dentro de la Mostra de Artesanía e Cultura Tradicional (

A Moa), tras los desfiles y actuaciones del miércoles, ayer realizaron el mismo recorrido Arco da Vella, Meiramar Axóuxeres, Salgharitas y Son de Nós en el contorno del palco de la música. El recinto de A Moa

Contará durante estos días con 15 puestos de artesanía y 4 de gastronomía, ampliando su oferta el fin de semana hasta 20 puestos de artesanía .

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La programación de este viernes comenzará a las 18.30 con un obradoiro de pandereita e cunchas, impartido por Guillerme Inácio Costa, en la Sala de Exposicións del Concello Vello. A las 19.30 será la inauguración del Tapiz 42 FIM, elaborado por las alfombristas de San Martiño. A continuación, a las 20.00, se celebrará el obradoiro Danzas do Mundo, dirigido por Suso Cancelas y el grupo As Pías, en la explanada del Palco de Música. Y, finalmente, a las 22.00 de la primera noche de fiesta, comenzará a tocar el grupo local De Ninghures, seguido por los asturianos Corquiéu.

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