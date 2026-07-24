El PP alerta del mal estado de los aparcamientos en el centro de Bueu

El mal estado de los aparcamientos públicos disuasorios en el centro de Bueu es motivo de queja de los vecinos y así lo recoge también el grupo municipal del PP, que lidera Elena Estévez, y que denuncia la constante falta de mantenimiento y conservación por parte del gobierno nacionalista. Asimismo, critica la actitud de «dejar hacer» —cada vez más marcada— del alcalde Félix Juncal ante los numerosos problemas del municipio, reprochándole su falta de soluciones.

Lamenta el estado de estas zonas de estacionamiento, destacando la presencia de grandes baches que convierten el aparcar el vehículo «más en una carrera de obstáculos que otra cosa». Pone el foco en el mal estado de los dos aparcamientos situados cerca de la avenida Pazos Fontenla: Virxe da Milagrosa y Banda do Río.

Califica la situación de estos aparcamientos como deplorable, señalando que pueden provocar daños en los vehículos y molestias a los ocupantes, lo que perjudica claramente tanto a residentes como a visitantes, especialmente en la temporada estival, cuando la localidad se llena de gente. Además, el PP subraya que el mal estado de los aparcamientos, sumado al mayor volumen de vehículos durante estos meses, dificulta las maniobras y proyecta una imagen muy negativa del municipio.

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Ante esta situación, la portavoz municipal Elena Estévez —quien ha recibido numerosas quejas de los vecinos sobre este asunto— exige una solución urgente para su reparación. No solo quedan dos meses de verano, sino que las obras son esenciales para que los vecinos puedan utilizar las instalaciones adecuadamente durante el resto del año. Pide también más humildad al equipo de gobierno que siempre rechaza las mociones alegando que ya trabajan en la adopción de soluciones.