La playa de Banda do Río, cerrada al baño esta mañana y ayer por un episodio de contaminación

La playa de Banda do Río, en Bueu, permaneció cerrada al baño durante esta mañana y toda la jornada de ayer a causa de un episodio de contaminación que afortunadamente ya ha remitido, según las últimas analíticas realizadas por la Xunta de Galicia. La incidencia fue comunicada verbalmente al Concello a última hora del miércoles, y fue ayer mismo cuando se recibió la comunicación de la Dirección Xeral de Saúde Pública, dependiente de la Consellería de Sanidade, con los resultados negativos de las muestras, lo que obligó a izar la bandera roja.

La situación ha durado poco más de 24 horas, ya que esta mañana se repitieron los análisis, comprobándose que la alerta había remitido y que las aguas del céntrico arenal ya son aptas para el baño. Alrededor de las 13.30 horas se dio orden a los socorristas de retirar la bandera roja y volver a izar la verde.

Desde el concello se confía en que esta alarma haya sido provocada únicamente por un episodio puntual. En caso de que no fuese así se procedería a encargar a la concesionaria del ciclo del agua a realizar una revisión de toda la red para detectar el origen del posible vertido. En todo caso, se ha solicitado a la Xunta de Galicia que se extremen los controles en las próximas semanas en Banda do Río, incrementando la frecuencia de las analíticas. Si habitualmente se hacen cada quince días ahora se harán cada semana.

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En el consistorio se apunta a que los hechos obedecen a una situación puntual «de estos días de fiesta». Curiosamente el año pasado ya hubo algún episodio similar de contaminación en Banda do Río más o menos por estas fechas, mientras que la normalidad fue la tónica tanto en agosto como en septiembre.