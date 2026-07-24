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Mornura honra hoy al Apóstol en el Eirado do Costal

El concierto comienza a las 22:00 horas con un amplio repertorio

Una actuación anterior de Mornura en el Eirado do Costal. | G.N.

Una actuación anterior de Mornura en el Eirado do Costal. | G.N.

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Cristina González

Cangas

La agrupación músico vocal Mornura de Cangas volverá un año más a honrar al Apóstol y patrón de Galicia, hoy viernes en la noche previa del Día Grande de Santiago que también es patrón en Cangas. Cumple una tradición que se remonta a 14 años, con un concierto en el Eirado do Costal, a las 22.00 horas. Bajo la dirección de Jesús González y arreglos de Alberto González ofrecerán un repertorio de 15 temas como «El cóndor pasa», «Quéreme mucho», «Nocturno», «Bésame morenita» o «India».

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