Mornura honra hoy al Apóstol en el Eirado do Costal

La agrupación músico vocal Mornura de Cangas volverá un año más a honrar al Apóstol y patrón de Galicia, hoy viernes en la noche previa del Día Grande de Santiago que también es patrón en Cangas. Cumple una tradición que se remonta a 14 años, con un concierto en el Eirado do Costal, a las 22.00 horas. Bajo la dirección de Jesús González y arreglos de Alberto González ofrecerán un repertorio de 15 temas como «El cóndor pasa», «Quéreme mucho», «Nocturno», «Bésame morenita» o «India».