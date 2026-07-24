Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Emergencia nacional incendiosDesaconsejan baño CíesJuicio Villa de PitanxoVenta Metalships & DocksAtrapados velutinasComisiones fiestasVigo abole prostitución
instagramlinkedin

Moaña suspende de forma temporal la próxima semana el servicio del padrón de habitantes

Sólo se atenderán casos urgentes justificados el lunes y el jueves

Las medida se debe a una migración de datos por cambio de empresa

Oficina del padrón de habitantes del Concello de Moaña.

Oficina del padrón de habitantes del Concello de Moaña. / Fdv

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Cristina González

El servicio municipal de padrón de habitantes del Concello de Moaña estará suspendido de forma temporal la próxima semana, tal y como confirma la alcaldesa, Leticia Santos, debido a la migración del sistema con el cambio de empresa en el departamento de nuevas tecnologías de la Diputación, con la que el Concello está adherida para prestar el servicio del padrón de habitantes. La nueva empresa es Gestiona que tiene todo el sistema de administración electrónica en el Concello de Moaña y entonces hay que pasar los datos de la anterior a la nueva adjudicataria.

No habrá servicio de padrón en el Concello, ni físico ni digital, el martes 28 y miércoles 29 y sólo se atenderán casos urgentes, en los que se justifique debidamente la necesidad del trámite. el lunes 27 y el jueves 30.

Suscríbete para seguir leyendo

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents