Moaña suspende de forma temporal la próxima semana el servicio del padrón de habitantes
Sólo se atenderán casos urgentes justificados el lunes y el jueves
Las medida se debe a una migración de datos por cambio de empresa
El servicio municipal de padrón de habitantes del Concello de Moaña estará suspendido de forma temporal la próxima semana, tal y como confirma la alcaldesa, Leticia Santos, debido a la migración del sistema con el cambio de empresa en el departamento de nuevas tecnologías de la Diputación, con la que el Concello está adherida para prestar el servicio del padrón de habitantes. La nueva empresa es Gestiona que tiene todo el sistema de administración electrónica en el Concello de Moaña y entonces hay que pasar los datos de la anterior a la nueva adjudicataria.
No habrá servicio de padrón en el Concello, ni físico ni digital, el martes 28 y miércoles 29 y sólo se atenderán casos urgentes, en los que se justifique debidamente la necesidad del trámite. el lunes 27 y el jueves 30.
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