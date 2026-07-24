Moaña levanta parte de su carril bici para acabar con los daños de las raíces

Un tramo de carril bici del centro urbano de Moaña estuvo cortado este jueves. La razón es que el Concello encargó a su cuadrilla de Obras que levantasen el firme de esta senda ciclista para poder retirar las raíces acumuladas bajo el mismo y que estaban causando importantes irregularidades, dificultando o incluso poniendo en peligro la circulación por parte de los usuarios de motocicletas.

A lo largo de la mañana se levantó y retiraron las raíces y queda pendiente el final de la reposición.

En esta ocasión se actuó, en concreto, en un tramo ubicado en la calle José Costa Alonso, cerca de la rotonda de O Con. todo el ancho del carril bici fue levantado para volver a reconstruirlo.

Esta no es la primera vez que se debe actuar ante los problemas que las raíces causan en un paseo que se extiende desde O Con hasta Samertolaméu e incluso se puede seguir por la senda de prioridad peatonal del Camiño Real hasta enlazar con el municipio vecino de Cangas. En el año 2020 se talaron árboles a la altura del paseo de A Xunqueira, pues el espacio delimitado para ciclistas presentaba importantes grietas. A ello se sumaba el riesgo de desplome de algunos ejemplares con los temporales, pues estaban en mal estado.