Maruja Mallo, José Suárez o Santiago de Ermelo, protagonistas de la séptima edición de las charlas de O Mar por Diante

Bajo el título «Palabras que nos constrúen», el colectivo O Mar por Diante celebra la séptima edición de su ciclo de charlas, que se celebrarán a lo largo del mes de agosto y que tendrán, entre otros protagonistas, a Maruja Mallo, José Suárez o a la historia de Ermelo.

La cita comenzará el día 29 a las 21 horas con un recital de clarinete y piano a cargo de Hugo Rodríguez y Sergi Pacheco, ambos residentes en Berlín y con el segundo de ellos como un intérprete que ya acumula varios premios internacionales. El 5 de agosto, a las 20.30, habrá una mesa redonda sobre Texto e Territorio con la participación de Xavier Castro, Covadonga López, Elena Bangueses y Belarmino Barreiro. De la misma se editará un texto. El día 13, a la misma hora, será el turno de Xaime Toxo, que presentará su libro «Só navego na voz con que dis o meu nome».

El día 19 Arturo Sánchez Cidrás disertará sobre «A pegada da historia na Esculca: Santiago de Ermelo no tempo», ofreciendo pinceladas para comprender la aldea buenense en base a su heráldica, patrimonio religioso y cultural, etcétera. La obra se editará. El 22, desde las 11 de la mañana, habrá una ruta para descubrir y dibujar el Bueu de José Suárez, a cargo de María Tula Méndez. Los participantes conocerán diversos lugares de la villa con paradas para poder pintarlos. Y el día 26, a las 21 horas, Francisco Rodríguez cierra este ciclo con «Maruja Mallo: entre verbenas e cloacas». Ahí hará un recorrido por la vida y obra de la que considera «la mejor pintora de Europa en su época». De su conferencia también saldrá una publicación.

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Todas las actividades se desarrollarán en el Centro Social do Mar y las tres publicaciones que se hagan se repartirán en los días de las charlas.