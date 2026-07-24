Cultura
Maruja Mallo, José Suárez o Santiago de Ermelo, protagonistas de la séptima edición de las charlas de O Mar por Diante
El programa comienza el día 29 con un concierto de clarinete y piano y continúa con las conferencias y una ruta durante el mes de agosto
Bajo el título «Palabras que nos constrúen», el colectivo O Mar por Diante celebra la séptima edición de su ciclo de charlas, que se celebrarán a lo largo del mes de agosto y que tendrán, entre otros protagonistas, a Maruja Mallo, José Suárez o a la historia de Ermelo.
La cita comenzará el día 29 a las 21 horas con un recital de clarinete y piano a cargo de Hugo Rodríguez y Sergi Pacheco, ambos residentes en Berlín y con el segundo de ellos como un intérprete que ya acumula varios premios internacionales. El 5 de agosto, a las 20.30, habrá una mesa redonda sobre Texto e Territorio con la participación de Xavier Castro, Covadonga López, Elena Bangueses y Belarmino Barreiro. De la misma se editará un texto. El día 13, a la misma hora, será el turno de Xaime Toxo, que presentará su libro «Só navego na voz con que dis o meu nome».
El día 19 Arturo Sánchez Cidrás disertará sobre «A pegada da historia na Esculca: Santiago de Ermelo no tempo», ofreciendo pinceladas para comprender la aldea buenense en base a su heráldica, patrimonio religioso y cultural, etcétera. La obra se editará. El 22, desde las 11 de la mañana, habrá una ruta para descubrir y dibujar el Bueu de José Suárez, a cargo de María Tula Méndez. Los participantes conocerán diversos lugares de la villa con paradas para poder pintarlos. Y el día 26, a las 21 horas, Francisco Rodríguez cierra este ciclo con «Maruja Mallo: entre verbenas e cloacas». Ahí hará un recorrido por la vida y obra de la que considera «la mejor pintora de Europa en su época». De su conferencia también saldrá una publicación.
Todas las actividades se desarrollarán en el Centro Social do Mar y las tres publicaciones que se hagan se repartirán en los días de las charlas.
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