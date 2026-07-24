Os Galos recuerda en su revista la primera navegación femenina

El astillero de Purro, en Bueu, acogió, dentro de la programación del XXVI Encontro de Embarcacións Tradicionais de la localidad que organiza Os Galos, la presentación de la revista de esta asociación de defensa de la cultura marítima tradicional. En la publicación y en el apartado de la asociación, se recuerda en un artículo la primera navegación femenina, en 1993, que se realizó por tres mujeres desde Bueu a Ribeira para participar allí en un encuentro de embarcaciones tradicionales.

La revista también incluye un artículo de Arturo Sánchez Cidrás sobre la dinamita en la pesca, de Lino Pazos sobre Casa Estévez, que era una antigua ferretería del Bueu de 1918. Francisco Rodríguez recuerda al fotógrafo José Suárez y Salvador Rodríguez al pirata Benito Soto. Xaime Toxo se refiere al Cuaderno de Maruja Mallo y en el acto se reivindicó que se quede en Bueu; así como Umberto Santiago Esperón escribe sobre antiguos trasatlánticos españoles. La parte poética la pone Lucía Novas. Celestino Pardellas escribe sobre topónimos de Ons y Suso Framil sobre el «crimen» de la playa de Beluso y el delito ecológico que está dejando a este arenal con piedras. Luis Davila realiza su tira cómica e Isidro Cortizo ilustra con dibujos de piedras.

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El porgrama del Encontro de Embarcacións Tradicionais incluye hoy viernes recepción a los barcos participantes a las 17:00 horas, en el astillero de Purro. A las 20:00 hay demostración de encascado de vela tradicional, también en el astillero; a las 21:00 actuación de Cé Orquestra Pantasma y acaba la jornada con cena para los tripulantes en la nave de deportes náuticos de Petís. El Encontro sigue el sábado, con la navegación por Portomaiora las 11:00 horas y, después por la tarde, a Beluso. El domingo es la navegación de despedida a las 11:00.