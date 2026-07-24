La Feria Bueu Non Stock abre en Banda do Río con 13 establecimientos y las mejores ofertas

La Feria Bueu Non Stock está de regreso. La iniciativa auspiciada desde la Asociación de Comerciantes e industriais de Bueu (Acibu) para impulsar el comercio local y ofrecer a los usuarios productos de todo tipo con importantes descuentos abrió sus puertas hoy en Banda do Río en una nueva edición en la que tomarán parte 13 establecimientos de todo tipo. Lo hizo con la presencia del alcalde buenense, Félix Juncal, que se acercó al lugar en una visita institucional en la que estuvo acompañado por la teniente de alcalde, Isabel Quintás, las ediles de Comercio e Turismo y Cultura, Silvia Carballo y Carmen García, respectivamente, y por la portavoz del PP, Elena Estévez.

La feria estará abierta mañana de 10.30 a 14 y de 18.30 a 23 horas y el domingo de 11 a 14.30 y de 18 a 22 horas, y ofrecerá un amplio abanico de productos, con una importante presencia de la moda, tanto infantil como de adultos, con artículos de zapatería o complementos. Este año son 13 los locales que se han animado a participar, y son Muy Mía, Boulevar Libraría Edicións, El Deseo de Vania, Lóstrego, Duende, Nene's Moda Infantil, Pepeluchos, OSBS Clothing, La Capellana, Makakos, Vicky Moda Infantil, Mímate + y Parair Complementos.

La idea es la de generar un escaparate para el comercio local en una época del año con una notable afluencia de turistas. Las tiendas tendrán la oportunidad de dar salida al stock de temporadas anteriores, recuperando parte de la inversión realizada y liberando espacio para las nuevas colecciones. Para el comprador es una buena ocasión de conseguir productos de primeras marcas a unos precios competitivos.

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En paralelo la organización tiene preparados premios y regalos para recompensar a aquellos que compren en estos establecimientos.